Red Bull bevestigt: Albon ook in 2020 teamgenoot van Verstappen

Albon mocht na de zomerstop voor het eerst instappen bij de 'grote broer' als vervanger van Pierre Gasly. De coureur uit Rouen maakte een weifelende indruk in de eerste seizoenshelft en moest dat bekopen met een degradatie door de onverbiddelijke Helmut Marko. De Oostenrijker gaf daarbij wel aan dat Gasly in beeld bleef voor een Red Bull-zitje in 2020. Sterker nog: de Oostenrijker schrapte Daniil Kvyat niet veel later van het lijstje en zei tegen Motorsport.com te kiezen tussen Albon en Gasly.

Die laatstgenoemde reed na zijn degradatie eigenlijk als herboren rond bij Toro Rosso, maar het bleek nog steeds te weinig om Marko te overtuigen. Ook al omdat Albon bij het vlaggenschip van Red Bull beter tegen de druk bestand leek. De rookie crashte weliswaar tijdens de kwalificatie in Rusland, maar deed verder wat van hem verwacht werd: als tweede coureur de nodige punten binnenslepen. Naarmate Albon zijn degelijke optredens continueerde, spraken Marko en teambaas Christian Horner ook steeds meer waardering voor hem uit. Een benoeming voor 2020 leek daarmee al een formaliteit.

Nu heeft Red Bull de contractverlenging ook daadwerkelijk formeel gecommuniceerd: Albon heeft dus voldoende gedaan om zijn keuzeheren te overtuigen en mag zodoende nog minimaal een jaar aanblijven. Dit vanzelfsprekend tot vreugde van de hoofdrolspeler. “Ik ben erg blij om volgend jaar opnieuw aan de zijde van Max te rijden en ik weet hoe gelukkig ik mezelf mag prijzen met deze kans”, zei Albon. “Ik ben Red Bull enorm dankbaar voor het vertrouwen dat ze in me hebben en dat ze sinds mijn komst bij het team zijn blijven geloven in mijn resultaten. Het feit dat ze me volgend jaar in de wagen zetten is een ‘big deal’. Dit is een ongelofelijk jaar voor me geweest. Het nieuws dat ik halfweg het jaar mocht overstappen naar Red Bull was al een enorme stap. Ik ga de lessen en ervaring van dit jaar meenemen om mezelf te verbeteren en in 2020 vooraan mee te strijden.”

Waarom Albon de voorkeur krijgt boven Gasly: