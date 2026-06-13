Gasly blij met Monaco-podium, maar: "Het geeft niets terug"

Pierre Gasly heeft met gemengde gevoelens gereageerd op het terugkrijgen van zijn podiumplaats in de Grand Prix van Monaco. De Fransman is blij dat Alpine in het gelijk is gesteld, maar weet ook dat de unieke ervaring van een podiumceremonie in het prinsdom niet meer kan worden ingehaald.

Gasly begon de Grand Prix van Monaco 2026 als zevende, maar eindigde uiteindelijk alsnog op het podium. Vijf dagen na afloop van de race besloten de stewards namelijk, na een verzoek tot herziening van Alpine, dat de twee tijdstraffen die de Fransman had gekregen voor te hard rijden in de pitstraat ten onrechte waren uitgedeeld.

Door het schrappen van die straffen werd Gasly teruggezet naar de positie waarop hij de finishlijn had gepasseerd: de derde plaats. Daardoor verloor Isack Hadjar zijn podiumpositie. Voor Gasly betekende het een opluchting na wat hij zondag nog omschreef als de moeilijkste dag uit zijn carrière.

"Ik ben ontzettend blij voor het hele team en heel trots op de manier waarop iedereen heeft gevochten voor dit resultaat", vertelde Gasly vrijdag in Barcelona aan Sky Sports. "Zondagavond voelde ik me erg slecht. Het waren veel gemengde emoties: trots op de prestatie, maar tegelijkertijd enorm verdrietig over de beslissing en de hele situatie. Er voelde veel onrechtvaardigheid aan. Ik wist niet hoe het verder zou aflopen, maar het team heeft geweldig werk geleverd."

De Alpine-coureur sprak daarnaast zijn waardering uit voor de manier waarop de zaak uiteindelijk is afgehandeld.

"Ik ben erg trots op de Formule 1, de FIA en de transparantie waarmee iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. We weten allemaal hoeveel er op het spel staat en hoe ingewikkeld dit soort situaties kunnen zijn, zeker als je kijkt naar kampioenschappen in allerlei sporten. Voor mij is dit een grote stap vooruit voor onze sport."

"Het is heel goed nieuws, al voelt het wel wat vreemd om op vrijdagochtend een podiumplaats te vieren." Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Toch beseft Gasly dat de meest bijzondere onderdelen van een Monaco-podium niet meer terugkomen. De champagne, de ceremonie en het moment met het team zijn voorgoed voorbij.

"Het geeft me niet terug wat ik verloren ben. Dat heb ik inmiddels geaccepteerd. Hoe graag ik ook had willen meemaken hoe het voelt om daar te stoppen, op het podium te staan met de prins en het samen met de jongens te vieren. Dat zijn de momenten die een carrière zo bijzonder maken. Dat gaat niet meer gebeuren, het is niet gebeurd en zo is het nu eenmaal. Dan moeten we het een andere keer doen."

"Voor nu ben ik vooral trots op hoe het team met de situatie is omgegaan. Hoe sterk ze achter me zijn blijven staan, hoe ze onze zaak naar voren hebben gebracht en ervoor hebben gevochten. Het is heel goed nieuws, al voelt het wel wat vreemd om op vrijdagochtend een podiumplaats te vieren."

Gasly kijkt daarnaast ook naar het grotere plaatje. De extra punten verstevigen de vijfde plaats van Alpine in het constructeurskampioenschap, terwijl het team de afgelopen jaren juist een moeilijke periode doormaakte door de focus op de reglementswijzigingen van 2026.

"Die punten zijn ook belangrijk", benadrukte hij. "We mogen niet vergeten dat we twaalf maanden geleden, maar zelfs zes maanden geleden in Abu Dhabi, in een compleet andere positie zaten."

"Vorig jaar was erg lang. De auto was niet competitief en het team heeft ontzettend hard gewerkt om met de nieuwe reglementen een ommekeer te realiseren. Tot nu toe hebben we dit seizoen in iedere race punten gescoord. Er zit een goede flow in het team. Ik weet zeker dat dit veel positiviteit en energie zal geven. Dat kan alleen maar goed zijn voor de toekomst."