Gasly na uitstekende kwalificatie: "Top-drie was leuk geweest"

Enkelvoudig Grand Prix-winnaar Pierre Gasly heeft zich dit seizoen al vier keer in de top-zes gekwalificeerd, hij was eerder al vijfde in Bahrein en op Imola en zesde in Monaco. Wat dat betreft komt zijn vierde stek in Baku niet geheel uit de lucht vallen, maar wat in Azerbeidzjan vooral opviel was zijn tempo. Gasly eindigde in Q3 op slechts 0.002 seconde achter zijn voormalige teamgenoot Max Verstappen, terwijl het verschil met Lewis Hamilton op P2 slechts 0.115 seconde bedroeg.

“Eerlijk gezegd was het vandaag ongelooflijk”, aldus een blije Gasly na afloop van de kwalificatie. “Ik bedoel P1 in de derde vrije training. We begrepen niet echt waar dat vandaan kwam. Ik heb gewoon mijn uiterste best gedaan en het hele weekend klikte het gewoon met de auto. Die lijkt echt goed te werken op dit circuit. Hetzelfde gold voor de kwalificatie. We vochten uiteindelijk met Mercedes, Ferrari en Red Bull om de pole-position. Ik denk dat we tot sector twee meededen voor de pole, maar we verloren een beetje op het laatste rechte stuk, omdat Charles [Leclerc] daar een tow had.”

Er had mogelijk dus meer ingezeten voor Gasly, maar de Fransman toonde zich meer dan tevreden met zijn vierde startplaats. “Het is gewoon een fantastische prestatie van het hele team. En om in een positie te zitten waar we voor zoiets kunnen vechten, is niet iets wat we vaak hebben gezien in dit team. En het toont echt het goede momentum en het goede werk dat we allemaal doen.”

"Ik heb het netjes gehouden"

Gasly won vorig jaar op Monza zijn eerste en tot nog toe enige Grand Prix met het kleine AlphaTauri. In de wintertest zag het team uit Faenza er al snel uit, maar echt goed uit de verf kwam de 25-jarige coureur dit seizoen nog niet. Monaco was met een zesde plaats al een stapje voorwaarts en dit weekend werkte Gasly verder aan zijn zelfvertrouwen. “Monaco was geweldig, we zijn hierheen gekomen, hebben die prestatie vastgehouden en nog meer geleverd in een lastige kwalificatie. Ik heb geprobeerd om elke ronde – sessie na sessie – op te bouwen en geprobeerd om de grenzen steeds een beetje verder te verleggen. Ik heb het netjes gehouden. In bocht 15 [waar veel collega’s er dit weekend afvlogen] heb ik de limieten wat betreft het remmen een beetje verkend. Maar aan het eind van de dag heb ik in Q3 de dingen aan elkaar kunnen rijgen. Een paar duizendsten achter Max, het zou leuk geweest zijn om in de top drie te zitten.”

Opmerkelijk genoeg kozen Gasly en zijn team voor een andere bandenkeuze dan de concurrentie, door twee sets van de harde compound te sparen voor de race. Dat maakt het meer dan waarschijnlijk dat hij voor een strategie van soft-hard-hard gaat, afhankelijk van of en wanneer er safety cars worden gebracht.

