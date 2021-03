Gasly vol vertrouwen: "Beste wintertest als AlphaTauri-rijder"

“Het doel van de test was om onze nieuwe auto te begrijpen, vooral het nieuwe aero-pakket om daar dit seizoen het maximale uit te kunnen halen”, vertelde Gasly in zijn voorbeschouwing op de Grand Prix van Bahrein. Op het oog lijken de Fransman, teamgenoot Yuki Tsunoda en AlphaTauri die doelstelling met vlag en wimpel te hebben behaald. Samen met Alfa Romeo was AlphaTauri de meest productieve renstal van allemaal, terwijl Tsunoda op de laatste van drie testdagen de tweede tijd van alle rijders noteerde. Dat hij dat deed door iedere keer zijn DRS iets te vroeg te openen, mag de pret echter niet drukken.

Gasly’s conclusie na de wintertest liegt er dan ook niet om: “Ik zou zeggen dat we de beste pre-season test hebben gedraaid sinds ik bij dit team ben gekomen: we reden meer ronden dan ieder ander team en het was echt productief”, oordeelt de eenvoudig Grand Prix-winnaar. Hij is bovendien onder de indruk van het niveau dat de F1 als geheel bereikt heeft. “Kijkend naar alle teams is het niveau van betrouwbaarheid en prestaties in de F1 enorm indrukwekkend, zelfs als je het vergelijkt met de wintertests van enkele jaren geleden. Toen was het normaal dat iedereen behoorlijk wat problemen tegenkwam, maar er is veel technische progressie geboekt.”

Minder grip, maar weinig merkbare verschillen

Hoewel de grote reglementaire veranderingen vanwege het coronavirus werden uitgesteld tot 2022, moesten de teams toch het een en ander aan hun bolides aanpassen. In een poging de downforce iets terug te dringen werden de regels rond de vloer, de achterste brake ducts en de diffuser aangepast. De gevolgen daarvan zijn amper merkbaar, stelt Gasly. “Kijkend naar het effect van de nieuwe technische reglementen zou ik zeggen dat we overal iets minder grip hebben. Qua weggedrag van de auto voel je geen verschil en lijkt het heel erg op wat we vorig jaar hadden - op sommige punten iets beter, op andere plekken iets minder. De algemene balans is ongeveer hetzelfde, je hebt alleen minder grip en bent iets langzamer in de bochten. Maar het is een klein verschil.”

Op motorisch vlak is er bij AlphaTauri eigenlijk niets veranderd. Door het naderende afscheid van Honda heeft de Japanse fabrikant wel de nodige verbeteringen doorgevoerd aan de motor. Gasly vindt het bemoedigend dat het team tijdens de test geen problemen is tegengekomen, maar hij durft niet te zeggen of de nieuwe motor qua prestaties een grote stap vooruit is. “Tijdens de test gingen we niet vaak voluit, dus het is lastig om een helder beeld te vormen van de verbeteringen van de krachtbron. Ik weet echter wat Honda heeft gedaan en het is bemoedigend dat we in drie dagen geen enkel probleem hadden met de krachtbron, hoewel we enorm veel ronden hebben gereden. We zullen een beter idee krijgen als we bij de eerste race harder pushen.”