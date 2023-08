Williams maakte vrijdag bekend dat het Pat Fry per 2024 heeft overgenomen van Alpine. Dit nieuws volgde slechts enkele minuten nadat Alpine had aangekondigd dat teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane in de zomerstop vertrekken bij de equipe uit Enstone. Eerder nam Alpine al afscheid van CEO Laurent Rossi. “Ik ben er niet intern bij betrokken, maar het is duidelijk dat ze een moeilijke en pijnlijke tijd doormaken en in een overgangsfase zitten”, zegt Vowles over Alpine.

“Het enige dat ik echt kan zeggen, is dat Pat geen deel uitmaakt van de huidige veranderingen bij Alpine. Zijn beslissing om naar Williams te komen, is maanden geleden al genomen”, vervolgt Vowles. De Williams-teambaas benaderde Fry al in de winter, met het bericht dat hij ‘hem echt bij Williams wil hebben’. Fry wilde in eerste instantie bij Alpine blijven, maar liet zich in april alsnog overtuigen door Vowles. Kort daarna noemde toenmalig Alpine-topman Rossi zijn eigen team ‘amateuristisch’.

Vowles legt uit waarom hij Fry zo graag wilde vastleggen: “Er zijn verschillende soorten technisch directeuren. Er zijn er die heel goed zijn in het vinden van die laatste tien duizendsten van een seconde. En er zijn er die heel goed zijn in het neerzetten van een structuur. Pat valt meer in de laatste categorie. Ik geloof meer in gedrag en karakteristieken. Daarmee bedoel ik dat je de bevoegdheden moet hebben om een volgende generatie te trainen en om structuur aan te brengen. Het gaat niet om de schuldvraag, het gaat erom dat je een beleid hebt dat fouten toestaat en daarover praat. Pat weerspiegelt dat allemaal. Het gaat bij hem niet om politiek, hij gaat gewoon door met de dingen.”

Williams is nog op zoek naar een technisch persoon om onder Fry te werken, zodat het team ‘niet langer op krukken hoeft te lopen’. Op deze manier kan Vowles zich richten op het uitstippelen van een plan voor de lange termijn.

Video: Otmar Szafnauer over zijn vertrek bij Alpine