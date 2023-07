Opnieuw kapotte beker voor Red Bull: constructeursbeker sneuvelt bij feest

Red Bull Racing vierde zondagavond de 1-2 van Max Verstappen en Sergio Perez op Spa-Francorchamps en maakte zich weer op voor de traditionele teamfoto. Daarbij is het ook traditie om met champagne en blikjes Red Bull te spuiten, iets waar meerdere teamleden - waaronder teambaas Christian Horner - maar al te graag snel voor wegrennen. In alle hectiek viel het pitbord om de tweede plaats van Perez te vieren om, waar de bokaal voor de constructeur onder stond. De trofee sneuvelde, iets wat racewinnaar Verstappen snel opviel. "Hij is alweer kapot! De trofee is opnieuw gebroken!", schreeuwt Verstappen het uit naar een lachende Horner.

Een week geleden sneuvelde er ook al een trofee van Red Bull. Toen was Lando Norris iets te enthousiast toen hij zijn fles champagne opende door deze met de onderkant tegen de trede van Verstappen aan te slaan. De fles was geopend, maar de bokaal die op het randje stond viel op de grond en brak in meerdere delen. De twee coureurs konden er tijdens en na de podiumceremonie wel om lachen - Norris wees Verstappen als schuldige aan omdat hij de bokaal te veel op het randje had gezet - al verontschuldigde Norris zich in België alsnog voor het incident. Aan die bokaal hadden namelijk meer dan dertig mensen zes maanden lang gewerkt. De kosten lagen rond de 40.000 euro. De makers van die trofee hebben wel al aangekondigd dat zij aan een vervangend exemplaar werken.

Vandaag was het de eer aan Greg Reeson, een gewaardeerde technicus van Red Bull Racing, om de bokaal voor het team in ontvangst te nemen. Voordat de teamfoto werd genomen stelde Horner dat Reeson het harde werk van het team representeerde. "Resultaten zoals vandaag zijn het gevolg van teamwerk en daarom hebben jullie Greg, onze garagetechnicus die voor alle banden in de garage zorgt, vandaag de constructeurstrofee zien winnen", legde de Brit uit. "Omdat het om elk lid van het team, elke afdeling in de fabriek die zijn werk doet, gaat, behaal je dit soort resultaten niet per ongeluk. En ik denk dat het een gouden moment is voor ons team. Petje af voor iedereen achter de schermen, voor iedereen die zo hard werkt om dit soort prestaties te bereiken."