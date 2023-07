Na 70 ronden op de Hungaroring was het Max Verstappen die op dominante wijze de Grand Prix van Hongarije won. Lando Norris en Sergio Perez mochten als nummers twee en drie mee naar het podium, waar uiteraard de champagne - of eigenlijk mousserende wijn - weer volop gesprayd werd. Waar Verstappen en Perez dat op meer gebruikelijke wijze deden, gebruikte Norris een andere methode. Hij sloeg de onderkant van de fles Ferrari Trento tegen de trede van de winnaar, Verstappen dus, aan om deze te ontkurken. Daar slaagde hij wel in, maar de klap was dusdanig hard dat de bokaal van de trede viel en brak.

Het was een opmerkelijk moment waar Verstappen, die zijn zevende zege op rij pakte, wel om kon lachen met Norris. Bij de persconferentie na de race wees Norris meer naar Verstappen als schuldige in deze kwestie. "Max zet die dingen ook veel te veel op het randje neer! Het is daardoor zijn probleem en niet mijn probleem", grapte de McLaren-coureur. Verstappen grapte op zijn beurt juist over het aantal F1-overwinningen waar hij momenteel op staat: "Hopelijk blijf ik niet op 44 staan, want dat zou verschrikkelijk zijn. Ik moet die 45ste zege snel pakken!"

Voor de makers van de porseleinen trofeeën, Herendi Porcelán, was het een minder grappig moment. Aan deze bokalen is namelijk maar liefst een halfjaar gewerkt. Meer dan dertig man heeft zich daarbij ingespannen om tot het unieke eindresultaat te komen dat maar liefst 40.000 euro kostte. Tegen M4 Sport heeft de CEO van het bedrijf, Attila Simon, laten weten dat zij het jammer vinden dat hun kunstwerk kapot is gegaan, maar dat zij ook al werken aan een vervangend exemplaar omdat er 'levenslange garantie' zit op hun producten. Op zondagavond is al begonnen met het produceren van het vervangende exemplaar.

"Tot onze grote spijt hoorden we gisteren dat de prachtige Herendi-trofee, een handgemaakt kunstwerk, beschadigd was", zegt Simon. "Het is het resultaat van bijna zes maanden werk door meer dan 30 mensen en we vonden het erg jammer dat ons kunstwerk dit overkwam. Maar wij geloven dat Herendi Porcelán een bedrijf is dat een sleutelrol speelt in het opbouwen van het imago van het land. We zullen de trofee van de winnaar vervangen. Terwijl de teams uitvechten wiens schuld het was en wiens niet, zullen wij de vreugdevolle en zware last hiervan op ons nemen", aldus de CEO.

Video: Het moment dat Norris op het podium de porseleinen bokaal van Verstappen sloopt