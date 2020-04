Vasseur verwacht minder upgrades tijdens Formule 1-seizoen 2020

De auto’s worden in de Formule 1 normaal gesproken non-stop doorontwikkeld, maar dat zou dit jaar wel eens anders kunnen zijn. De teams wacht namelijk een dermate druk programma in de tweede helft van 2020, mits de situatie rond het coronavirus tegen die tijd verbeterd is, dat men nauwelijks toekomt aan het ontwikkelen van nieuwe onderdelen, stelt Vasseur. Ook nadat de teams hun Formule 1-werkzaamheden na de verplichte fabriekssluiting van zeker drie weken weer hebben opgepakt, zal het accent niet op het verbeteren van de auto liggen.

“Zodra onze ‘shutdown’ ten einde is, zullen we weer volop aan de slag gaan voor het huidige seizoen”, laat Vasseur aan Motorsport.com weten. “Maar als we straks vijftien tot achttien races kort achter elkaar hebben, hebben we een enorme voorraad onderdelen nodig om het seizoen mee aan te vangen. We zullen dan dus vooral druk zijn met produceren, aangezien we tussen de races nauwelijks terug zullen zijn in de fabriek. Het seizoen 2020 wordt zo dus een iets andere aangelegenheid. Ik denk dat we minder ontwikkeling aan de auto's zullen zien tijdens het seizoen. Maar we zullen wel met andere uitdagingen te maken krijgen.”

De beperkte mogelijkheid om updates op de auto te brengen betekent ook dat het voor een team lastig wordt om terug te komen van een teleurstellende seizoensstart. “Het is inderdaad beter om van meet af aan een goede auto te hebben, als je vijftien races - of welke hoeveelheid races dan ook - kort achter elkaar hebt”, merkt de teambaas van Alfa Romeo lachend op. “Het zal vrij moeilijk worden - ik zal niet zeggen onmogelijk want niets is onmogelijk - om terug te komen [van een slechte seizoensstart], in elk geval veel moeilijker dan wanneer je tien maanden de tijd zou hebben. Dat is een feit. Maar zo is de situatie en uiteindelijk hebben we niet veel om over te klagen”, wijst Vasseur op het feit dat er op het moment grotere problemen in de wereld zijn.

Volgens Vasseur is het, ondanks alle ongemakken die een tjokvolle agenda met zich mee zou brengen, van groot belang dat er dit jaar nog zoveel mogelijk races worden verreden. “Dit zou zijn om de Formule 1 te redden”, benadrukt Vasseur. “Je zal er zeker nadelen van ondervinden als je een moeizaam begin van het seizoen beleeft, maar dat is dan niet anders.”

