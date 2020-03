18 races in 6 maanden: F1-teams staan voor grote uitdaging

Op dit moment zijn de eerste acht races van het Formule 1-seizoen uitgesteld of geannuleerd als gevolg van het coronavirus. Zoals het nu lijkt, begint het kampioenschap op 14 juni met de Grand Prix van Canada, al verwachten sommigen dat er ook door die race een streep gaat. Carey deelde onlangs in een statement mee dat de Formule 1 ervan uitgaat dat het seizoen ergens in de zomer in gang wordt gezet en maakte tevens duidelijk dat het doel is om dit jaar nog vijftien tot achttien races te laten plaatsvinden. Een ambitieus aantal, ook al is de verplichte zomersluiting van de fabrieken naar voren gehaald zodat er in augustus nog een aantal races gehouden kunnen worden.

De verwachting is dat de Formule 1-kalender flink op de schop gaat om nog zoveel mogelijk races te kunnen huisvesten in 2020. De teams werken graag mee en zien daarom af van hun recht om over elke verandering aan het programma te mogen stemmen. “We moeten flexibel zijn als het gaat om het samenstellen van de kalender”, legt Frederic Vasseur, de teambaas van Alfa Romeo, uit in een interview met Motorsport.com. “We hebben vorige week besloten om de FOM de vrije hand te geven als het gaat om beslissingen over de kalender. Ik denk dat het een belangrijke boodschap was dat we niet elke dag een stemming hoeven te organiseren.”

Tweedaagse GP-weekenden

Als er daadwerkelijk een nieuwe kalender komt met daarop vijftien tot achttien races, is het welhaast onvermijdelijk dat daarop ook een paar zogenaamde triple-headers staan. Twee jaar geleden werd er voor het eerst drie weekenden achter elkaar geracet. De teams waren daar niet echt enthousiast over omdat het een behoorlijke aanslag was op het reizende personeel. Een mogelijke oplossing om de werklast voor de monteurs enigszins te verlichten is het inkorten van de Grand Prix-weekenden naar twee dagen. Vasseur zou daar geen problemen mee hebben.

“Ik ben voorstander van alle beslissingen die ertoe bijdragen dat we zoveel mogelijk races kunnen hebben”, aldus de Alfa Romeo-teambaas. “Als we net als twee jaar geleden drie races achter elkaar hebben, zou het wellicht verstandig zijn om er tweedaagse evenementen van te houden. Want het is zeker een uitdaging om vijftien tot achttien races in zes maanden tijd te hebben. Dat zou voor alle teams een opgave zijn. Waarschijnlijk nog wat meer voor de kleinere teams, omdat wij in tegenstelling tot een groot team niet de mogelijkheid hebben om monteurs te laten roteren. We moeten dus met iets komen om de werkdruk voor hen te verlagen.” Als we Vasseur mogen geloven, zou het inkorten van de raceweekenden zo maar eens echt kunnen gebeuren. “Volgens mij staat iedereen hier flexibel in”, zegt Vasseur. “Iedereen begrijpt de situatie en erkent dat het cruciaal is dat er oplossingen gevonden moeten worden.”

Alfa Romeo zou een kalender met vijftien tot achttien races verspreid over iets meer dan zes maanden nog net aankunnen, denkt Vasseur. “Om dat aantal races in zes maanden tijd af te werken, wordt wel een beetje zwaar, maar als we zes en een halve maand hebben, dan zou het kunnen werken”, aldus de Fransman. De teamleden van Alfa Romeo weten dat er een pittig tweede helft van 2020 aan kan komen, “Iedereen in het team is zich terdege bewust van de situatie. Ze weten dat we flink aan de bak moeten als we ons hiervan willen herstellen. Het wordt een uitdaging en voor ons misschien een iets grotere uitdaging dan voor sommige andere teams, maar het gaat ons lukken.”