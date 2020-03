Fabrieken Formule 1-teams mogelijk langer dicht

Doordat de eerste acht ronden van het Formule 1-seizoen niet op de geplande data kunnen doorgaan als gevolg van het coronavirus, heeft de Formule 1 besloten om de zomerstop naar voren te halen en met een week te verlengen. In plaats van dat de teams hun fabrieken in augustus twee weken verplicht sluiten, gebeurt dit nu in de maanden maart en april en voor een periode van drie weken. Zo ontstaat er in de zomer ruimte om enkele races in te halen, mits de situatie tegen die tijd verbeterd is.

Vasseur geeft in een telefonisch interview met Motorsport.com aan dat de ’shutdown’ mogelijk nog verder wordt verlengd, om geld te besparen. “Een van de beslissingen om de kosten drastisch terug te brengen kan zijn om de sluiting van de fabrieken te verlengen”, zegt de teambaas van Alfa Romeo Racing. “Ik hoop dat we medio april een beter idee hebben van hoe de situatie tijdens de rest van het jaar zal zijn zodat we op basis daarvan beslissingen kunnen nemen.”

Onzekerheid over komende maanden

De teams lopen dit jaar veel inkomsten mis doordat er momenteel geen races plaatsvinden als gevolg van het coronavirus. Het is daarom van groot belang dat de kosten worden teruggebracht. Vasseur suggereerde recentelijk dat een of meer Formule 1-teams de huidige crisis niet overleven als er niet flink wordt bezuinigd. Volgens de Fransman zit de crux hem vooral in het feit dat de situatie zo onvoorspelbaar is. “Het probleem is dat we niet weten hoe diep de crisis wordt”, licht Vasseur toe. “We weten ook nog niet of we in Montreal aan het seizoen kunnen beginnen of niet.” Vooralsnog gaat de organisatie van de Canadese Grand Prix er vanuit dat de race op 14 juni 'gewoon' doorgaat. Vasseur: “Het is moeilijk om op dit moment een goed beeld te krijgen van hoe de situatie straks is en hoe het seizoen eruit komt te zien. Het is daarmee ook lastig om in te schatten hoe groot de impact op het team precies zal zijn. Maar we moeten proactief zijn. We werken aan verschillende plannen. We proberen een plan B te hebben en een plan C. En zo gaan we het hele alfabet af."

Daarbij dienen de Formule 1-teams zich natuurlijk te houden aan de maatregelen die genomen zijn in de landen waarin zij zijn gevestigd. “De beslissingen die de autoriteiten nemen zijn nu het meest belangrijk”, weet Vasseur. Volgens de Alfa Romeo-teambaas kan de Formule 1 niets anders doen dan zo goed mogelijk omgaan met de gevolgen van de pandemie. Vasseur: “We hebben te dealen met de situatie zoals die is.”