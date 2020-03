Coronacrisis: De gevolgen voor de Formule 1-teams

De corona-pandemie heeft ook voor de wereldeconomie ernstige gevolgen. De beurzen zijn fors gedaald, veel ondernemingen hebben moeite om het hoofd boven water te houden vanwege een gebrek aan klanten en werknemers zitten noodgedwongen thuis. Ook voor de Formule 1-teams zijn het geen gemakkelijke tijden. Met name de kleinere renstallen krijgen zware tijden te verduren.

De inkomsten die de teams mislopen beginnen al bij de startfee die alle Grands Prix moeten betalen. Gemiddeld kunnen we uitgaan van dertig miljoen euro per race. Sommige overzeese races betalen fors meer, andere Europese klassiekers hoeven minder af te tikken. Deze bedragen steekt de Formule 1-organisatie niet allemaal in eigen zak, ook de tien teams krijgen een flink deel van de inkomstentaart.

Met geschrapte races in Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje, Monaco en Baku zullen reeds acht GP’s niet plaatsvinden. Dat alleen al zorgt ervoor dat in de eerste seizoenshelft - uitgaande van dertig miljoen per race - een min van meer dan tweehonderd miljoen euro te noteren valt. Mogelijk wordt een deel van de Grands Prix in de tweede seizoenshelft nog ingehaald, maar een kalender met 22 wedstrijden lijkt onmogelijk. De Formule 1, en daarmee de teams, moeten rekening houden met een fors verlies.

Geen inkomsten, wel kosten

Daar blijft het niet bij qua misgelopen inkomsten. Rechtenhouder Liberty Media verdient namelijk niet alleen geld met de startfee. Ook inkomsten vanuit de dure Paddock Club en sponsordeals spekken normaliter de kas flink. Die stroom is tot minimaal juni opgedroogd. De vraag is hoe dat met de inkomsten uit televisierechten zit. Het is aannemelijk dat de televisiestations niet het volledige bedrag voor de uitzendrechten gaan betalen als er bijvoorbeeld maar 15 in plaats van 22 races verreden worden. Deze simpele rekensom toont maar weer eens aan waarom de Formule 1-organisatie erbij gebaat is zoveel mogelijk races te laten plaatsvinden. Ook van deze inkomsten pikken de teams doorgaans een graantje mee.

Buiten de FOM-inkomsten kunnen de teams ook elders weinig facturen indienen. Neem bijvoorbeeld sponsors van de formaties. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de televisiestations: minder races, minder inkomsten. Een deel van de partners betaalt zelfs per Grand Prix aangezien het logo slechts bij enkele races op de auto prijkt.

De inkomstenstroom droogt op maar daarnaast blijven bepaalde kosten gewoon doorlopen. Neem het personeel, de fabrieken en de doorontwikkeling van de auto. Mede vanwege deze kostenposten is het nieuwe reglement verschoven naar 2022. De teams worden zo enigszins ontlast van torenhoge kosten bij een tekort aan inkomsten.

Toch is het voor de kleinere renstallen niet eenvoudig om het hoofd boven water te blijven houden. Ook grote fabrikanten zullen de economische impact van het coronavirus flink voelen. In dergelijke megaconcerns is echter meer kapitaal beschikbaar om de boel tijdelijk te ondersteunen.

We hoeven niet ver de geschiedenisboeken in te duiken om te zien welke impact een economische crisis kan hebben op de Formule 1. Door de laatste grote financiële crisis verloor de sport fabrieksteams van Honda, Toyota en BMW, al was die crisis van een heel andere orde. Laten we hopen dat het ditmaal niet zo ver komt.