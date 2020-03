Vasseur: "F1 wordt hard geraakt door corona, maar dat is bijzaak"

"Wij vormen niet het middelpunt van de wereld. Zonder vervelend te willen doen, maar wij [in de Formule 1] zijn niet erg nuttig voor de samenleving. Wij proberen alleen wat technologie te ontwikkelen en de mensen vermaak te bieden, maar de wereld draait niet om ons. Vandaag de dag bestaan er hele andere zorgen", gaat Vasseur tegenover het Franse Canal+ in op de coronacrisis.

De teambaas van Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi wil zich dan ook niet druk maken over de autosport in deze tijd. "Als je kijkt naar al het leed dat door het virus wordt veroorzaakt en wat het medisch personeel allemaal te verduren krijgt, dan moeten wij even in ons hoekje staan en ons nederig opstellen", vervolgt Vasseur. "Je moet de dingen in perspectief kunnen zien. Als er mensen verschrikkelijk ziek zijn, dan is dit misschien niet het moment om met auto's in het rond te rijden. Je moet je plaats kennen. Als het moment om wel te racen weer komt, dan zullen we er zijn."

Maar wanneer dat moment precies komt, weet nagenoeg niemand. Alle races tot en met de GP van Azerbeidzjan zijn formeel uitgesteld dan wel afgelast. Hoe klein ook in vergelijking met het echte leed, de Formule 1 kan wel hard worden getroffen door deze maanden zonder actie. "Dit is de grootste crisis waar F1 in de voorbije jaren mee te maken heeft gehad, in ieder geval de grootste crisis die ik me kan herinneren. Het halve seizoen is al uitgesteld, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Financieel zal dit de teams enorm hard raken, het is tijd om actie te ondernemen."

Met die laatste woorden zinspeelt Vasseur op regelingen om teams tegemoet te komen. "De financiële crisis in 2008 leidde ertoe dat drie à vier constructeurs de Formule 1 tegelijk verlieten. Hetzelfde kan dit jaar weer gebeuren. We krijgen onze TV-gelden bijvoorbeeld niet en moeten dus andere oplossingen zoeken. Als we die niet vinden, gaat het voor sommigen lastig worden om hier doorheen te komen", vervolgt hij met waarschuwende woorden. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Als één team dit niet kan overleven, dan heeft iedereen een probleem. De grote teams hebben zich dat niet altijd gerealiseerd, maar daar lijkt verandering in te komen. Zo was er vorige week unanimiteit over [het opschorten van] de reglementen. Wat drie maanden geleden niet kon, lukte nu wel. Maar dat is ook hard nodig in deze tijd, anders zullen meerdere teams het niet overleven. Dat is de waarheid."

Met medewerking van Benjamin Vinel

