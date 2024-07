Onthuld: Eerste beeld van F1's nieuwe flexi-wing controles

Zoals eerder al exclusief door Motorsport.com onthuld, hoopt de FIA met videocontroles een beter beeld te krijgen van de flexibiliteit van de huidige generatie voorvleugels. Daarvoor krijgt een aantal geselecteerde F1-teams dit weekend tijdens de vrijdagtrainingen een speciale 4K-videocamera op de neus van de auto gemonteerd. Die camera is gericht op een aantal referentiepunten (stippen) op de voorvleugelelementen en endplate. Mocht de analyse opmerkelijke zaken opleveren dan zou dat tot een aanpassing van het reglement van 2025 kunnen leiden.

McLaren MCL38 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Op bovenstaande afbeelding is te zien dat er drie stippen op de flaps en zes op de endplate zijn aangebracht. De stippen hebben een diameter van 20 mm en hun exacte locaties zijn gespecificeerd door de FIA om een aantal bewegingen vast te stellen die mogelijk resulteren in buitensporige verbuigingen.

De kwestie van flexibele vleugels speelde enkele jaren geleden ook al en is dit jaar nieuw leven ingeblazen. De buigzame vleugel kan helpen om onderstuur bij lage snelheden en overstuur bij hoge snelheden te voorkomen, twee probleem die specifiek voorkomen bij de huidige generatie grondeffectwagens.

Zo is Mercedes heel open over het gebruik (binnen de reglementen) van een flexibele vleugel. Die werd voor het eerst werd gebruikt tijdens de Grand Prix van Monaco. Technisch directeur James Allison van het team legde destijds uit: "Ik denk dat we er allemaal voor proberen te zorgen dat we de flexibiliteitstest van de FIA doorstaan. Ze belasten je en je mag niet meer dan een bepaald mate van beweging hebben. Maar als je binnen die marges blijft en de vleugel buigt zoals een ding buigt als er belasting op staat, dan is dat geen drama voor het bestuursorgaan."