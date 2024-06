Flexibele vleugel Mercedes viel Red Bull 'alleen maar op', FIA plant geen ingreep

In de Formule 1-paddock is het de voorbije weken weer meer over het doorbuigen van de voor- en achtervleugels gegaan. Na de Canadese Grand Prix in Montreal ging de focus vooral uit naar de voorvleugel van Mercedes, die afgaande op de onboardbeelden nogal doorboog op hoge snelheid. In de paddock is nadien de suggestie gewekt dat Red Bull Racing er over heeft geklaagd, maar dat spreekt Helmut Marko in de paddock van Barcelona nogmaals tegen. Bovendien benadrukt de Oostenrijker dat 'flexi wings' altijd al een thema vormen in de Formule 1.

Mercedes lang het braafste jongetje van de klas?

"Het is altijd al een probleem geweest in de Formule 1 en ieder team krijgt er op een bepaald moment wel mee te maken. Soms beschuldigen teams anderen ervan en de teams die achter liggen, zeggen natuurlijk dat de koplopers het wel hebben en zij niet. Dat is het gebruikelijke spel. Zolang ik in de Formule 1 zit, speelt dit al", laat de 81-jarige Oostenrijker in de paddock aan Motorsport.com weten. De suggestie dat Red Bull zou hebben geklaagd over de Mercedes-vleugel wijst hij nogmaals af. "We hebben niet geklaagd, het viel ons alleen op. De auto was ineens zoveel sneller op rechte stukken en dan zie je wel waar het vandaan komt. Maar de auto is door de scrutineering gekomen, dus in dat opzicht is het allemaal oké."

Dat laatste concludeert ook Mercedes-teambaas Toto Wolff in de persconferentie. Hij impliceert dat Mercedes lange tijd het braafste jongetje van de klas is geweest en nu ook meer de grenzen van het toelaatbare opzoekt. "De voorvleugels en aero-elasticiteit spelen tegenwoordig een grote rol, maar dat geldt ook voor de vloer. Het is altijd een combinatie van beide factoren. Je kunt wel een voorvleugel hebben die flext als een banaan en die door alle tests komt, maar als de rest van de auto niet werkt, dan heb je er alsnog niets aan", reageert hij in de persconferentie. "Iedereen zoekt de grenzen van het reglement op. Wij hebben in onze optiek een goede stap gezet in de afgelopen drie races, zeker met wat we op aerodynamisch vlak hebben gedaan. Misschien hebben we juist wel heel erg lang aan het andere uiterste van het spectrum gezeten van wat je met de vleugels en vloeren kunt doen..."

FIA vertrouwt op bestaande controles

Alhoewel op onboardbeelden te zien is dat de vleugels tegenwoordig weer behoorlijk doorbuigen in F1, heeft deze site vernomen dat de FIA momenteel geen actie wil ondernemen. De federatie vertrouwt erop dat de huidige tests - met gewichten in de pitstraat - voldoende zijn en gaat niet over tot een extra technische richtlijn, zoals in 2021 wel gebeurde met stippen op de achtervleugel. Daar komt nog bij dat de organisatie, net als alle teams, inmiddels begrijpt dat een zekere flexibiliteit met de vleugels ook nodig is om de aerodynamische balans van de grondeffectauto's onder controle te houden.

Video: De trainingen in Spanje geanalyseerd in een nieuwe F1-update