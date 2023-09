Waarom de controverse over flexi-vloeren in F1 weer aanwakkert

Het was dan ook niet verrassend dat Red Bull-teambaas Christian Horner, wiens team tot nu toe het F1-seizoen 2023 domineerde, keer op keer moest ontkennen dat zijn renstal geraakt is door de nieuwe regels, ondanks het moeizame weekend. Zijn redenatie wordt versterkt door de inschatting dat de nieuwe richtlijn slechts een tiende aan rondetijd kost. De problemen van Red Bull Racing waren op het Marina Bay Circuit vele malen groter. Daar komt bovenop dat er in de paddock consensus heerste over het feit dat de nieuwe technical directive (TD) niet gericht was op Red Bull. Anderen zouden de limieten veel meer opzoeken.

Hoewel het gemakkelijk is om de mogelijke verschuiving in de rangorde in Singapore toe te schrijven aan de veelbesproken flexi-wing TD, zorgt een ander FIA-document wat veelal onder de radar is gebleven voor meer intrige.

Spelletjes met de plank

Eind augustus stuurde de FIA de TD voor flexi-wings (TD18) rond. Daar bleef het echter niet bij. Motorsport.com heeft vernomen dat er tegelijkertijd ook aanpassingen werden doorgevoerd aan de fameuze TD39, die in Canada 2022 werd geïntroduceerd. Deze richtlijn was in eerste instantie bedoeld om een einde te maken aan porpoising. Men vermoedde dat bepaalde teams met flexibele vloeren speelden, wat porpoising in de hand werkte. Daarom kwamen er vorig jaar al nieuwe voorschriften aangaande de stijfheid van de vloer en de afmeting van de plank.

Op dat moment gingen de wildste theorieën rond. Teams zouden met bewegende skid blocks rijden, die in de plank konden verdwijnen waardoor ze niet te veel zouden afslijten wanneer de wagen met weinig rijhoogte zou rijden. Doordat de titanium blokken niet afsleten, kwamen ze door alle keuringen. Dit was destijds mogelijk doordat slechts een kleine sectie van de skid blocks werd gemeten tijdens de technische controles. Om dergelijke praktijken uit te sluiten, maakte de FIA bekend dat er een groter gebied gecontroleerd zou worden.

Plank Illustratie: Giorgio Piola

Met deze ingreep leek de kwestie opgelost te zijn, maar tijdens het seizoen 2023 bleek dat teams zich er niet bij neergelegd hebben. De zoektocht naar de grenzen van de flexibiliteit van de vloer bleef gaande, met name omdat hier veel performance behaald kan worden. Bij de laatste ontwikkelingen focussen de teams zich niet meer op de bewegende skid blocks. Nu draait het om de plank als geheel als bewegend component. Men zoekt naar de ruimte binnen de regels die het mogelijk maakt om de plank licht te laten buigen.

Artikel 3.15.8 van het F1 technisch reglement schrijft voor: “Bodywork binnenin de RV-PLANK mag niet meer dan 2 millimeter bewegen ter hoogte van de twee gaten in de plank op XF=1080, en niet meer dan 2 millimeter in het achterste gat […]”. Er wordt gefluisterd dat sommige teams deze 2 millimeter niet zien als beperking, maar als mogelijkheid om extra buiging te genereren.

Eén theorie die in Singapore in de paddock rondging was dat dat plank en vloer op hoge snelheid door deze flexibiliteit meer naar het asfalt gezogen worden, wat voor een aangename boost aan downforce zorgt. De skid blocks blijven statisch en slijten dus niet meer dan toegestaan. De skid blocks verdwijnen dus feitelijk net zoals in 2022 het geval was. Destijds bewogen deze componenten, ditmaal is de plank eromheen het flexibele gedeelte. Als een team op deze manier de vloer manipuleert, zou dat in theorie betekenen dat de vloer meer slijt doordat hij zeer dicht op het asfalt hangt, terwijl er geen risico is op schade aan de skid blocks voor de post-race FIA-controles.

FIA probeert einde te maken aan flexi-vloer

Deze potentiële flexibiliteit van de vloer staat centraal in de herziening van TD39. De FIA meldt: “We zijn op de hoogte van ontwerpdetails in de regio van de skids […] die bedoeld zijn om maximaal voordeel te halen uit de toegestane stijfheid in deze regio’s. Hoewel deze ontwerpen kunnen voldoen aan de buigingsvereisten uit 3.15.6 en 3.15.8, willen we de teams eraan herinneren dat ontwerpen nog steeds moeten voldoen aan de relevante regels omtrent het bodywork.”

De theorie over een bewegende plank werd verder versterkt doordat de FIA de teams eraan herinnert dat het de plank een doorlopend geheel moet zijn: “Designs mogen breuken in het oppervlak niet gebruiken om verschillen in verticale stijfheid te genereren, of om afwijkende beweging te faciliteren die leiden tot afwijkingen in het oppervlak.”

Mercedes W14 vloer detail Foto: Ronald Vording

Om ervoor te zorgen dat teams stoppen met dit soort handigheden, heeft de FIA bepaalde ontwerpen van het referentievlak - feitelijk de plank - verboden.

Dit zijn:

Gaten, inkepingen of naden in het referentievlak in de nabijheid van de aangegeven openingen en/of skids Frequente of systematische schade, scheuren of breuken van het oppervlak van het referentievlak of bodywork in de nabijheid van de openingen en/of skids Elastomeer of zeer soepele materialen op het referentievlak Gevouwen oppervlakken of balgachtige verbindingen, elastomeer of niet.

Net zoals bij de flexi-wings kwestie, moeten de teams vanaf de Grand Prix van Singapore hun CAD-designs en FE-analyses voor de voorste skid blocks aanleveren, plus tekeningen van eventuele flexibiliteit rondom de openingen.

De rangorde in Japan

Ieder team wat de vloer heeft moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving verliest overduidelijk aan performance. Bovendien moet er veel nieuwe data verzameld worden over de rijhoogten en waar de vloer gepositioneerd moet worden ten opzichte van het asfalt. Maar hoewel Red Bull een weekend kende waarin het geen goede afstelling leek te kunnen vinden, is de concurrentie ervan overtuigd dat dit een eenmalige misstap was. Teambaas Christian Horner was ook glashelder toen hem gevraagd werd hoeveel zijn formatie heeft aangepast naar aanleiding van de nieuwe TD: “Niets”. McLaren-teambaas Andrea Stella deelt de mening van zijn collega: “Ik weet niet of Red Bull wel of niet geraakt is door de TD. Maar ook al zou het effect hebben, dan zou dat niet zo groot zijn dat ze opeens niet meer in Q3 terecht komen. Dus ik zou dat uitsluiten als reden.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Foto: Red Bull Content Pool

Mercedes kende in 2015 een vergelijkbare situatie. De Zilverpijl was het gehele jaar dominant, maar kende grote problemen in Singapore. Teambaas Toto Wolff: “Wij hebben hetzelfde meegemaakt als wat Red Bull dit weekend had. Het is zo lastig. We moeten afwachten wat er in Japan gebeurt.”

De teams wachten vol spanning af wat er komend weekend in Suzuka gaat gebeuren. Het Japanse circuit is de perfecte locatie om de ware impact van de TD’s te beoordelen. Wanneer de rangorde - zoals menigeen verwacht - weer als vanouds is, kan er een dikke streep onder alle complottheorieën en aantijgingen. Maar als de boel net als in Singapore overhoop gaat, dan raakt de controverse in een nieuwe stroomversnelling.