De Vries test op Paul Ricard regenbanden voor Pirelli

Pirelli organiseert samen met de teams testdagen om de banden verder te ontwikkelen. Deze week is het op woensdag en donderdag de beurt aan Mercedes met Lewis Hamilton en George Russell. Vrijdag en zaterdag komt AlphaTauri in actie met Yuki Tsunoda en De Vries. Zaterdag kruipt De Vries achter het stuur van de AT03, de wagen die vorig jaar gebruikt werd in het wereldkampioenschap.

Het team reed in december op Portimao al met de nieuwe slicks van Pirelli, maar op Paul Ricard ligt de focus vooral op de intermediates en full wets. Voor De Vries is het een mooie kans om de F1-wagen aan de tand te voelen op een natte baan. Vorige maand maakte De Vries ook al natte kilometers op het circuit van Imola, al was dat met een oudere wagen van de Italiaanse renstal.

Voor Pirelli is deze periode van het jaar belangrijk om testwerk te verrichten met de regenbanden die tijdens het seizoen gebruikt worden. In Europa zijn de temperaturen op dit moment relatief laag, waardoor het testen van regenrubber bijzonder effectief is. Pirelli is intussen ook alweer bezig met het testen van slicks voor 2024, dat liet de fabrikant recent doorschemeren aan onze Italiaanse collega’s.

Volgende week gaat het testwerk van Pirelli door. Mercedes komt op 7 en 8 februari opnieuw in actie, maar dan op het circuit van Jerez. Ook Aston Martin is daar dan present met nieuwkomer Fernando Alonso. De routinier zal daar voor de tweede keer met de AMR22 rijden.

Video: Wat verwachten F1-experts in 2023 van Nyck de Vries?