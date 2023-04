Het is vooralsnog een onrustig debuutjaar voor Nyck de Vries in de Formule 1. Op het circuit vallen de prestaties van AlphaTauri erg tegen, maar ook naast de baan speelt een hoop. Nadat er in de aanloop naar het seizoen in de rechtbank gesteggeld werd over geld en er vraagtekens werden gezet bij de toekomst van AlphaTauri, is deze week bekend geworden dat Franz Tost aan het einde van het F1-seizoen vertrekt als teambaas en wordt opgevolgd door Laurent Mekies, die momenteel nog als sportief directeur bij Ferrari werkt. Daarnaast kwam naar buiten dat voormalig FIA-man Peter Bayer als CEO bij het team aan de slag gaat.

“Ik ben erg dankbaar voor de rol die Franz heeft gespeeld bij de kans die ik in de Formule 1 heb gekregen”, laat De Vries donderdag over het vertrek van Tost aan onder andere Motorsport.com weten. “Franz en ik hebben een zeer goede band met elkaar.”

De Vries onderschrijft dat de Oostenrijker zeer belangrijk is geweest voor het team uit Faenza. “Iedereen hier heeft erg veel waardering voor al het werk dat hij in de afgelopen achttien jaar heeft verzet”, zegt de Nederlander. “Hij is een van de langst dienende teambazen en iemand die echt leeft voor zijn team, zijn werknemers en de sport. Hij is enorm gepassioneerd. Maar verder ben ik natuurlijk geen onderdeel van dit verhaal, dus ik ben niet op de hoogte van alle details. Maar alles heeft een begin en een einde. Het zal het einde van een tijdperk zijn, maar ook het begin van een nieuwe.”

Over de komst van Mekies zegt De Vries: “Laurent en ik kennen elkaar een beetje vanuit de FIA, waar hij werkzaam was. Ik heet hem van harte welkom en zou graag met hem samenwerken.” De Vries denkt dat Mekies een waardevolle toevoeging kan zijn. “Hij heeft zeer goede technische kennis van de sport en kan daardoor van grote waarde zijn voor het team”, stelt De Vries. “Hij is race-engineer geweest bij Toro Rosso, werkte daarna bij de FIA en is nu sportief directeur bij Ferrari. En hij zal ook kennis over zijn huidige werkgever meenemen, wat natuurlijk heel interessant is. Hopelijk leidt zijn komst ertoe dat het team competitiever wordt.”

Tsunoda overvallen door nieuws

Voor teamgenoot Yuki Tsunoda kwam het nieuws dat Tost na het seizoen stopt als teambaas bij AlphaTauri als een grote verrassing. “Ik was zeer verrast door dit nieuws”, laat de Japanner tijdens de persconferentie in Azerbeidzjan weten. “Ik heb vijf dagen voor het nieuws naar buiten kwam nog met hem geluncht en hij heeft het toen daar helemaal niet over gehad. Het kwam dus als een verrassing, ook al waren er vanaf het begin van het seizoen al wat geruchten dat hij terug zou treden. Hopelijk kunnen we het seizoen voor hem op een positieve manier eindigen. We hebben nog negentien races om hem tevreden te maken.”

Tsunoda zou ook om persoonlijke redenen graag een goed resultaat scoren voor Tost. “Ik ben hem zeer dankbaar voor het feit dat hij vertrouwen had in mijn snelheid. Hij heeft zich altijd een grote supporter van mij getoond. Ik hoop dat ik hem in de komende races iets terug kan geven.”