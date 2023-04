Franz Tost is naast Red Bull-teambaas Christian Horner de langstzittende teambaas in de Formule 1. Eind 2005, toen Minardi werd omgedoopt tot Toro Rosso, ging de Oostenrijker al aan de slag bij het zusterteam van Red Bull en zag daar onder meer Sebastian Vettel zijn eerste Formule 1-zege pakken terwijl zijn team ook verantwoordelijk was voor het opleiden van coureurs als Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alexander Albon en Daniel Ricciardo.

Vorig jaar en met name dit jaar zijn de prestaties van AlphaTauri een stuk minder geworden. Dat er in het bestuur wat gewijzigd is met Oliver Mintzlaff, die de taken van wijlen Dietrich Mateschitz deels op zich nam, is geen geheim. Mintzlaff is verantwoordelijk voor de sportactiviteiten van Red Bull en dus ook van de Formule 1-teams. Over Red Bull Racing valt uiteraard weinig te klagen, maar bij AlphaTauri gaat het op veel fronten niet goed. Onlangs uitte teambaas Tost zijn ongenoegen over de tegenvallende prestaties en stelde dat hij het vertrouwen in zijn engineers was verloren door de valse beloftes dat zij een sterke auto zouden leveren voor Yuki Tsunoda en Nyck de Vries.

Na achttien seizoenen komt er echter een einde aan het tijdperk-Tost. De Oostenrijker legt na dit seizoen zijn taken als teambaas neer en gaat vanaf 2024 verder als adviseur van AlphaTauri. Laurent Mekies, de racing director van Ferrari, wordt dan klaargestoomd om hem op te volgen. Bovendien voegt Peter Bayer, voorheen secretaris-generaal van autosport bij de FIA, zich als CEO bij het team. Tost kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn lange tijd bij het Formule 1-team.

"Ik wil allereerst Dietrich Mateschitz bedanken voor de ongelofelijke kans die hij me gaf om voor de afgelopen achttien jaar als teambaas van Toro Rosso en AlphaTauri aan de slag te gaan", zegt de afzwaaiende Tost. "Het was een waar voorrecht om het team gedurende zo'n lange periode te leiden en een groot genoegen om samen te werken met zoveel gemotiveerde en bekwame mensen, die mijn passie voor de Formule 1 delen."

Tost, die eerder al aangaf dat hij zichzelf niet na zijn zeventigste nog in de Formule 1 zag zitten, heeft hoge verwachtingen van het nieuwe management met Bayer als CEO en Mekies als teambaas. "Met 67 jaar is het tijd om het stokje over te dragen en met Peter als nieuwe CEO en Laurent als teambaas hebben we twee zeer professionele mensen gevonden, die het team naar een hoger niveau zullen tillen. Ik wil iedereen bedanken voor de goede samenwerking", besluit de Oostenrijker.