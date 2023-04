AlphaTauri: "Was niet makkelijk om vervanger voor Tost te vinden"

Het wil niet lopen bij AlphaTauri. Het team scoorde voorgaande jaren goed, maar vorig jaar was er al een licht verval in de prestaties te zien. Dat verval is dit seizoen alleen maar groter geworden, waarop van bovenaf besloten is om het management op de schop te nemen. Dat houdt in dat Franz Tost na dit seizoen afzwaait als teambaas, nadat hij achttien seizoenen die rol vervulde bij het zusterteam van Red Bull. In zijn plaats komt Laurent Mekies, die de overstap maakt van Ferrari, waar hij racing director was. Bovendien wordt Peter Bayer binnengehaald als de nieuwe CEO. Bayer was voorheen secretaris-generaal voor de autosport bij de FIA.

Voor Mekies is AlphaTauri geen onbekende omgeving. Tussen 2006 en 2014 werkte de Fransman al voor het team, dat toen nog de naam Toro Rosso droeg. Hij vervulde daar onder andere de rollen van hoofdengineer en 'head of vehicle performance'. Na een periode van gardening leave zal Mekies zich opmaken voor een voor hem nieuwe rol: teambaas. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Mekies is blij met de kans die hij krijgt en is ervan overtuigd dat AlphaTauri alle ingrediënten heeft om in de toekomst successen te boeken. "Ik wil eerst hulde brengen aan Franz voor het geweldige werk dat hij gedurende bijna twee decennia lang als leider in Faenza heeft verricht", zegt Mekies. "Ik wens hem het allerbeste voor de toekomst en ik weet dat Peter en ik de komende tijd op zijn input en advies kunnen rekenen. Ik ben vereerd om de rol van teambaas op me te nemen en om terug te keren bij het team waar ik een groot deel van mijn vroege carrière heb doorgebracht. Scuderia AlphaTauri heeft alle ingrediënten voor grotere successen in de toekomst en in samenwerking met Peter kijk ik ernaar uit om dat waar te maken", aldus de Fransman.

Ook Bayer steekt de loftrompet op voor de afzwaaiende Tost. "Ik wil Franz ook bedanken voor zijn toewijding aan AlphaTauri en haar voorganger, Toro Rosso. Zijn toewijding aan het ontwikkelen van jong talent heeft geresulteerd in een Formule 1-grid waarvan 25 procent van de coureurs van zijn begeleiding hebben genoten. Het is voor mij een geweldig voorrecht om de rol van CEO op me te nemen en om samen met Laurent te werken. AlphaTauri heeft een fantastisch team aan mensen en een geweldige infrastructuur in Faenza en het Verenigd Koninkrijk. Ik kijk er zeer naar uit om voort te bouwen op die sleutelelementen om de prestaties, zowel op als naast de baan, te verbeteren en het team de komende jaren nog meer succes te bezorgen."

Niet makkelijk

Juist door zijn gedrevenheid en toewijding aan AlphaTauri was het volgens Oliver Mintzlaff, die een deel van de taken van wijlen Dietrich Mateschitz op zich heeft genomen en daardoor ook verantwoordelijk is voor de sportactiviteiten van de energiedrankjesfabrikant, moeilijk om een opvolger te vinden voor Tost. "Ik wil Tost bedanken voor zijn harde werk gedurende de afgelopen achttien jaar. In zijn tijd bij het team werd Franz gedreven door een unieke visie: het streven naar meer performance van zowel de auto als de coureur."

"Zijn leiderschap resulteerde in opmerkelijke overwinningen en in de ontwikkeling van enkele van de beste talenten ooit in de Formule 1. Hem vervangen nu hij terugtreedt is niet gemakkelijk geweest en heeft geleid tot een herdefiniëring van de managementstructuur van het team. Ik ben daarom zeer verheugd Peter Bayer te verwelkomen als CEO en Laurent Mekies als teambaas. Beiden hebben enorme ervaring in topfuncties in de Formule 1 en ik ben er zeker van dat zij Scuderia AlphaTauri in de toekomst naar nog grotere hoogten zullen brengen", aldus Mintzlaff.