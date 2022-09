Nyck de Vries kreeg zaterdag pas kort voor de derde vrije training op Monza te horen dat hij dit weekend bij Williams de afwezige Alexander Albon, die is getroffen door een blindedarmontsteking, mag vervangen. Voor de coureur uit Sneek betekent dit zijn racedebuut in de Formule 1, maar van dit mooie feit leek hij amper onder de indruk: De Vries bereikte in tegenstelling tot zijn meer ervaren teamgenoot Nicholas Latifi Q2 en was daarin goed voor P13. Vanwege de vele gridstraffen schuift De Vries op de startopstelling zelfs op naar P8, naast zijn landgenoot Max Verstappen.

“P8 bezorgt me wel een kleine lach, al ben ik ook kritisch op mezelf en denk ik dat ik het beter had moeten doen”, aldus De Vries in gesprek met onder meer Motorsport.com. De wereldkampioen Formule E van 2021 maakte in zijn laatste ronde in Q2 een foutje. “Maar P8 is geweldig, al moeten we ons huiswerk doen voor de race. Hopelijk kunnen we onze race opbouwen, hebben we een goede start, een goede openingsfase en komen we wat in het ritme. Uiteraard heb ik geen idee van de lange runs, aangezien ik die niet heb gedaan. Maar misschien kunnen we dromen van een punt.”

Belletje aan Wehrlein?

De Vries probeert alle publiciteit omtrent zijn F1-debuut zoveel mogelijk langs zich heen te laten gaan. “Ik denk dat ik er maandagmiddag pas over na ga denken”, zegt hij nuchter. “Vlak voor de kwalificatie zag ik dat ik 250 berichtjes had, maar ik had alleen de gelegenheid om mijn familie snel een berichtje te sturen voor VT3. Want ik had zoiets van: ‘als ze me zien zonder dat ik iets gezegd zou hebben, dan zouden ze verrast zijn’. Maar de rest komt later.”

In de laatste race van het afgelopen Formule E-seizoen had De Vries een aanvaring met Pascal Wehrlein, waarna laatstgenoemde via de boordradio sneerde: “ik hoop dat hij de Formule 1 niet haalt”. Op de vraag of De Vries de Duitser ook een belletje gaat geven, antwoordt hij: “Ik heb zijn woorden gehoord, maar ben heel vergevingsgezind en heel positief. Dat soort dingen kan gebeuren in het heetst van de strijd. En ja, ik ben hier nu.”

In de etalage voor 2023?

Daarmee is het lange wachten van De Vries eindelijk beloond. “Of je hierom reserverijder bent? Ja, ik denk het wel”, reageert hij. “Je bent zoveel aan het reizen, maar het gebeurt nooit en dus ga je bijna denken dat het niet meer gaat gebeuren. En dit was niet eens op vrijdag, maar heel laat op zaterdag. Echt op het laatste moment dus, al is dat misschien ook wel goed. Dan heb je namelijk niet de kans om na te denken en moet je het gewoon doen.”

Van eventuele druk vanuit de buitenwereld trekt De Vries zich niets aan. Dit ondanks dat hij zichzelf op Monza in de etalage kan zetten voor een F1-zitje voor 2023. “Je zou er op die manier over kunnen denken en het als extra druk kunnen beschouwen, want het is wel een kans. Maar de meeste druk komt van mezelf”, vertelt De Vries. “In deze sport is er altijd druk, dat is onvermijdelijk. Je moet altijd presteren, dat hoort erbij.”

Video: De Vries maakt foutje in Q2 op Monza