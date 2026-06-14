Norris tempert verwachtingen: "Ferrari nog buiten bereik"

Na het teleurstellende weekend in Monaco voelde de vierde startplaats voor Lando Norris in Barcelona als een stap vooruit. Toch was de McLaren-coureur na afloop van de kwalificatie vooral realistisch over de krachtsverhoudingen. Volgens Norris heeft Ferrari op het Circuit de Barcelona-Catalunya nog altijd een duidelijke snelheidsvoorsprong.

Norris eindigde als vierde, op slechts enkele honderdsten van Max Verstappen, maar wees erop dat de kleine verschillen op de tijdenlijst niet het volledige verhaal vertellen. Volgens de Brit heeft McLaren juist een goede stap gezet ten opzichte van een week eerder, alleen deden de concurrenten dat eveneens.

"Er is niets weggegleden", legde Norris uit. "Het is juist naar ons toe gekomen. Wij zijn beter geworden, alleen hebben anderen ook een stap gezet. Kijk naar hun onboardbeelden en naar die van ons. Dan zie je vrij eenvoudig het verschil in balans en hoe gemakkelijk zij die rondetijd kunnen produceren."

Hoewel het gat naar de top drie beperkt bleef, schat Norris dat Ferrari in werkelijkheid aanzienlijk meer potentieel had. "De marge naar P3 was klein, maar hij zit in een auto die drie tienden sneller kan gaan. Ik zit in een auto die misschien nog een halve tiende of één tiende sneller had gekund. Daarom ben ik tevreden met vandaag. Als team mogen we hier blij mee zijn."

Monaco-uitglijder in perspectief

De Brit benadrukte dat McLaren zich niet moet blindstaren op het moeizame optreden in Monaco, waar het team nauwelijks competitief was. Volgens Norris is het huidige seizoen juist een weerspiegeling van een auto die op sommige circuits sterk presteert en op andere duidelijk tekortkomt.

"De afgelopen jaren hadden we eigenlijk geen uitschieters. We wonnen vorig jaar nog in Monaco, dus het is lastig om te accepteren dat we nu niet meer op dat niveau zitten", zei hij. "We hebben geen auto die overal goed is. We waren behoorlijk sterk in Miami, redelijk in Canada, niet slecht hier, maar verschrikkelijk in Monaco."

Dat McLaren in Barcelona ongeveer drie tienden tekortkomt op Ferrari ziet hij daarom eerder als een positief signaal dan als een teleurstelling. "Vorige week stonden we zesde of zevende. Dan is dit gewoon een goede prestatie."

Norris: "De ploeg doet geweldig werk door op dit moment alles te brengen wat mogelijk is." Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ferrari favoriet voor de race

Ook voor de race op zondag tempert Norris de verwachtingen. Waar veel teams zich zorgen maken over bandenslijtage, ziet hij Mercedes als referentie op dat gebied en Ferrari als de benchmark in de bochten.

"Ik denk dat Mercedes momenteel de beste auto heeft als het gaat om bandendegradatie", analyseerde hij. "Wij zijn goed vergeleken met sommige anderen, maar Ferrari is ongelooflijk in de bochten. Zij zijn nog steeds de maatstaf qua bochtensnelheid."

Volgens Norris maakt dat het lastig om in de race terrein goed te maken. "Als een auto drie tienden sneller is in de kwalificatie, dan wordt het in de race nog moeilijker. Zij kunnen drie tienden langzamer rijden, hun banden sparen en alsnog sneller zijn dan wij. Als ik ze wil aanvallen, moet ik juist harder pushen, waardoor ik mijn banden sneller oververhit."

Nieuwe voorvleugel levert kleine winst op

McLaren introduceerde in Spanje bovendien een nieuwe voorvleugel, waarmee Norris voor het eerst een volledig raceweekend afwerkt. Wonderen verwacht hij er echter niet van.

"Het gaat om een minimale winst, waarschijnlijk niet eens een halve tiende", relativeerde hij. "Maar alles helpt. Misschien heeft die voorvleugel me vandaag P4 in plaats van P5 gegeven. Max stond uiteindelijk maar twee honderdsten achter me, dus honderdsten maken nog steeds het verschil."

Volgens Norris verdient het team daarom krediet voor de constante stroom aan updates. "De ploeg doet geweldig werk door op dit moment alles te brengen wat mogelijk is."