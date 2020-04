Rosberg noemt Verstappen zijn 'irritantste tegenstander'

Verstappen debuteerde begin 2015 in de Formule 1 en na vier races in 2016 maakte hij al promotie naar Red Bull Racing. Bij het Oostenrijkse topteam kon hij voor het eerst meedoen om de overwinningen en dus mengde hij zich ook in de strijd met onder andere Nico Rosberg. De coureur was destijds in dienst van Mercedes bezig met zijn laatste seizoen in de Formule 1, waarin hij de wereldtitel in de wacht sleepte. Verstappen maakte in dat jaar klaarblijkelijk een hoop indruk op Rosberg, die zijn naam in gesprek met Sky Sports F1 noemde als antwoord op de vraag wie de irritantste coureur is tegen wie hij geracet heeft.

“Max Verstappen”, zegt Rosberg overtuigend, waarna hij onderbouwt waarom hij juist deze naam noemt. “Ik ben een enorme fan van hem, hij is een geweldige coureur en het is zo leuk om naar [zijn manier van racen] te kijken. Maar als hij tijdens de races bij je in de buurt zit, dan vertienvoudigt bij mij de kans op een uitvalbeurt. Op weg naar mijn wereldtitel zat hij in de laatste vier races iedere keer bij mij in de buurt en in drie van de vier races ging hij aan mij voorbij”, herinnert hij zich nog.

Hoewel Rosberg Verstappen aanwijst als zijn irritantste tegenstander, is de wereldkampioen van 2016 wel onder de indruk van de manier waarop de Nederlander racet. Vorige week tipte hij de Red Bull-coureur nog als de coureur die een goede kans maakt op de wereldtitel als het seizoen ingekort wordt, mede doordat de factor geluk een grotere rol speelt bij een lager aantal races. “Ik heb altijd al gedacht dat Red Bull en Verstappen dit jaar echt op jacht zouden gaan en het Mercedes erg lastig zouden kunnen maken. Met een ingekort seizoen zijn zijn kansen zelfs nog groter.”