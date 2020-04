Rosberg: "Verstappen gebaat bij kort seizoen"

De Formule 1 zag dit seizoen al zeven races wordt uitgesteld, terwijl de Grand Prix van Monaco zelfs helemaal is afgelast. Ondanks dat er dat er door het coronavirus voorlopig nog niet geracet zal worden, hoopt de Formule 1-organisatie dit jaar toch nog 15 tot 18 van de in totaal 22 races te kunnen organiseren.

Zo’n ingekort seizoen is een voordeel voor Verstappen, zegt Rosberg tegen Sky Sports News: “Het vergroot de kansen op een verrassende kampioen als er minder races zijn, want de factor geluk zal een grotere rol spelen.” De wereldkampioen van 2016 noemt met nadruk Verstappen als potentiële kandidaat, omdat Red Bull er voorafgaand aan het seizoen goed uitzag: “Ik heb altijd al gedacht dat Red Bull en Verstappen dit jaar echt op jacht zouden gaan en het Mercedes erg lastig zouden kunnen maken. Met een ingekort seizoen zijn zijn kansen zelfs nog groter.”

De eerste race van het seizoen staat momenteel gepland voor 14 juni, de Grand Prix van Canada. Of die race in Montreal daadwerkelijk doorgaat is hoogst onzeker. Gisteren nog besloot de burgemeester van Toronto (500 kilometer verderop) om alle openbare evenementen tot eind juni te verbieden. De Formule 1 houdt verschillende opties open: zo zou het seizoen kunnen bestaan uit kortere raceweekends, meer back-to-back races, twee races per weekend of zelfs een seizoensfinale begin 2021.

Hoe dan ook, de teams wacht een flinke uitdaging, aldus Rosberg: “Het is totaal verschillend. Je hebt plannen gemaakt voor het seizoen en dan moet je opeens alles anders doen. Hoe je bijvoorbeeld omgaat met je motoren, totaal verschillend. Het is erg complex en je moet in ieder geval de unanieme steun hebben van alle teams om deze grote veranderingen in te voeren. Maar het is zeker mogelijk. Iedereen staat er open voor en iedereen wil de fans een fantastisch seizoen bezorgen. Ik denk dat ze met z’n allen tot iets zullen komen om er alsnog een geweldige show van te maken.”

Onboard bij Max Verstappen voor de eerste ronde op Zandvoort: