Hülkenberg: “Voelt alsof ik nooit uit Formule 1 weggeweest ben”

Hülkenberg verloor aan het eind van 2019 zijn Formule 1-zitje bij Renault maar is sindsdien altijd in beeld gebleven. In het coronajaar 2020 kwam hij tweemaal in actie als vervanger van respectievelijk Sergio Perez en Lance Stroll, destijds bij Racing Point. Begin dit jaar mocht Hülkenberg ook aantreden toen Sebastian Vettel de eerste races moest missen vanwege een coronabesmetting. Bovendien was de Duitser dit seizoen bij verschillende races aanwezig om eventueel als reserve aan te treden.

Nu is Hülkenberg terug bij Haas, waar hij de plek van Mick Schumacher volgend jaar mag invullen. “Ik ben heel blij dat ik in 2023 weer een zitje op de Formule 1-grid heb bij Haas”, zegt de rijder. “Het voelt alsof ik nooit weggeweest ben. Ik ben heel erg blij dat ik deze kans krijg om weer te doen wat ik het liefste doe. Ik wil Gene Haas en Guenther Steiner bedanken voor hun vertrouwen. We hebben veel werk te doen om de strijd aan te gaan met de andere teams in de middenmoot, ik kan niet wachten om me daar in te mengen.”

De 35-jarige coureur uit Emmerich heeft een eenjarig contract getekend bij Haas. Hij wordt de teamgenoot van Kevin Magnussen, met wie hij in het verleden een explosieve relatie had. Hülkenberg komt aanstaande dinsdag tijdens de Abu Dhabi-test voor het eerst in actie. Hij zal dan de VF-22 een volledige dag besturen. Pietro Fittipaldi, reserve- en testcoureur, komt met de andere auto in de baan.

Zie ook: Hülkenberg keert in 2023 definitief terug in Formule 1 bij Haas