Latifi over zware crash: "Mij is duidelijk wie schuldig is"

Nicholas Latifi en Lance Stroll kwamen ongelukkig met elkaar in aanraking in de slotfase van Q1. De Williams-coureur liet zijn landgenoot zonder problemen voorbij. Stroll minderde na deze actie meteen snelheid en dus probeerde Latifi hem weer te passeren. Stroll gooide het gat echter dicht, waarna het duo elkaar toucheerde. De Williams-rijder schoot rechts de muur in, wat voor veel schade zorgde. Al vloekend en tierend stapte Latifi uit de wagen, maar hij heeft inmiddels zijn mening gevormd.

"Ik heb de video bekeken. Wat mij betreft is het duidelijk wie de schuldige is", aldus Latifi die met zijn vinger naar Stroll wijst. "Ik liet Lance voorbij omdat ik te horen kreeg dat hij met een snel rondje bezig was. Klaarblijkelijk brak hij dat rondje in die bocht of wellicht eerder al af, dat is dan vast ook de reden dat hij zo traag ging. Ik wilde het tempo in mijn cool down lap weer oppakken, om ook de banden weer op orde te krijgen. Er was een groot gat om in te halen. Maar toen ik langszij kwam, besloot hij plots dat gat te dichten. De impact zelf was niet groot, maar de gevolgen wel. Er is veel schade aan de wagen. Dit is het laatste wat ik had gewild. Mijn doel was om een normaal weekend te draaien, daarom maakt dit het enorm frustrerend."

De wedstrijdleiding valt Latifi bij: de stewards hebben Stroll als schuldige aangewezen, wat hem een gridstraf van drie posities heeft opgeleverd. De Canadees krijgt tevens twee strafpunten op zijn licentie. Zelf was Stroll terughoudend over de zware crash. "Het was echt een knullig incident. Hij accelereerde plotseling, maar juist op dat deel van de baan wordt het een stukje smaller. Ik gaf ook gas bij en volgde gewoon de lijnen van het circuit", zegt Stroll tegen Sky Sports. Het weekend verloopt sowieso niet van harte voor de Aston Martin-coureur. In de derde training schoot Stroll de banden in, waardoor het nog spannend werd of hij kon deelnemen aan de kwalificatie. Uiteindelijk slaagden zijn monteurs erin om de auto op tijd klaar te hebben: "Het was echt een waardeloze dag, maar ik wil het team enorm bedanken. Ze hebben echt hard gewerkt om de wagen op tijd klaar te krijgen."