Latifi na aangekondigde Williams F1-exit: “Een fantastische reis”

Nicholas Latifi deed de afgelopen seizoenen vooral met de Olympische gedachte mee in de hoofdklasse van de autosport. Na een uitgesteld debuut in het coronajaar 2020 wist de rijder zich niet vaak los te rukken uit de achterhoede. In 2021 bleef dat zo, al behaalde hij in Hongarije met de zevende plaats zijn beste resultaat. De negende plek in de Belgische Grand Prix was een korte opleving in een verder kleurloze Formule 1-carrière. Ook dit seizoen kon Latifi weinig bewerkstelligen met de Williams FW44. De twaalfde plek op Silverstone was tot nu toe de beste prestatie. Dat Williams vrijdag met het nieuws kwam dat Latifi het veld aan het eind van dit seizoen moet ruimen, was dan ook niet bepaald een verrassing.

Zelf laat Latifi optekenen: “Ik wil graag iedereen bij Williams Racing bedanken, de mensen op de fabriek en waar ik op het circuit mee werk, voor de laatste drie jaar. Mijn F1-debuut ging in eerste instantie niet door vanwege de pandemie, maar uiteindelijk schoten we in Oostenrijk in gang en ondanks dat de resultaten niet zo goed waren als we hadden gehoopt, is het een fantastische reis geweest. Het behalen van mijn eerste punten in Hongarije zal ik nooit vergeten. Ik begin nu aan de volgende fase van mijn loopbaan en koester de speciale herinneringen. We zullen tot het eind van dit seizoen ons uiterste best blijven doen.”

Latifi’s lot werd bezegeld in de Grand Prix van Italië, waar hij om de oren gereden werd door invaller Nyck de Vries. De Sneker is naar verluidt een van de kanshebbers voor het Williams-zitje, maar staat ook in de belangstelling bij Alpine en AlphaTauri. Logan Sargeant zou dan de logische volgende coureur zijn, maar hij moet zijn superlicentie nog halen. Mocht dat niet lukken, zou zelfs Daniel Ricciardo nog tot de mogelijkheden behoren.