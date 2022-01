Latifi liet duidelijk tekenen van verbetering zien tijdens zijn tweede seizoen bij Williams. Zo was onder meer het gat in de kwalificatie ten opzichte van voormalig teamgenoot George Russell een stuk kleiner. In Hongarije pakte Latifi met een zevende plek zijn eerste punten en finishte hij tevens voor Russell. In de uiteindelijk afgebroken Belgische Grand Prix werd de coureur uit Montreal negende.

Russell heeft inmiddels promotie gemaakt naar het grotere Mercedes en zodoende krijgt Latifi met oud-Red Bull-coureur Alexander Albon komend seizoen een voormalig collega als teammaat. Het duo reed namelijk samen voor het Formule 2-team van DAMS tijdens het seizoen 2018. Williams-teambaas Jost Capito heeft al duidelijk gemaakt dat er binnen het team geen nummer één is en beide rijders een gelijke behandeling krijgen.

"Het voornaamste wat ik geleerd heb is hoe belangrijk het is om flexibel te zijn en je snel aan te kunnen passen aan een situatie en hoe de auto zich gedraagt", vertelt Latifi. "Dit is met name belangrijk wanneer de auto niet naar je zin is. En van veel mensen hoor ik dat dit bij de nieuwe auto's best het geval zou kunnen zijn. Deze zouden in de basis lastiger te besturen kunnen zijn."

"Ik denk dat je goed kunnen aanpassen een van de belangrijkste kwaliteiten is die je als coureur moet bezitten. Er doen zich geregeld onverwachte situaties voor. Denk hierbij aan de onvoorspelbaarheid van de auto of de omstandigheden op de baan. Vooral in de Formule 1 is je kunnen aanpassen van groot belang. In de F1 is het nooit helemaal perfect. Het kan altijd een tikje beter. Voor mij is dat niet nieuw. Ik kreeg hier geregeld mee te maken in de opstapklassen. Maar door diverse gebeurtenissen op de baan ben ik me hier wel opnieuw bewust van geworden."

Latifi hoopt in 2022 door te gaan met het boeken van progressie. "Met name in de Formule 1 zit de overgang van het eerste naar het tweede jaar altijd vol met enorme verbeteringen. Niet alleen op het gebied van rijden, maar ook als het gaat om hoe het je vergaat in de Formule 1 als geheel en bij je team in het bijzonder. Alles wat in het begin op je afkomt in de F1, is inmiddels wat meer normaal. Dit laten de rondetijden misschien niet zien, maar dat is voor onze positie nu niet zo heel belangrijk. Het gaat vooral om meer vertrouwen te krijgen in mezelf, het team en de richting die we met zijn allen opgaan."