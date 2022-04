Motor Tsunoda mogelijk onbruikbaar na problemen in Saudi-Arabië

Het Formule 1-seizoen 2022 verloopt vooralsnog niet zoals gehoopt voor AlphaTauri. Het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing lijkt met de AT02 een auto te hebben gebouwd die weliswaar een heel behoorlijke snelheid lijkt te hebben, maar tegelijkertijd is de betrouwbaarheid nog niet onder controle. In Bahrein bereikte Yuki Tsunoda de finish en scoorde met P8 vier punten, terwijl teamgenoot Pierre Gasly in de openingsrace uitviel met een elektronisch probleem, dat uiteindelijk tot een brandje leidde. Een race later waren in Saudi-Arabië de rollen omgedraaid: Gasly kwam ondanks enorme last van zijn darmen als achtste aan de finish, terwijl Tsunoda de startgrid niet eens haalde vanwege problemen met de krachtbron.

Tsunoda kende in Jeddah dan ook een absoluut dramatisch weekend. De vrije trainingen kwam hij relatief ongeschonden door, maar een motorprobleem weerhield hem vervolgens van deelname aan de kwalificatie. Zondag reed de Japanner dan ook vol goede moed naar de startopstelling, toen hij opnieuw een motorisch probleem kreeg en meteen ridder te voet werd. “Het probleem in de kwalificatie was niet terminaal, we konden dat relatief eenvoudig corrigeren”, legt technisch directeur Jody Egginton uit aan Motorsport.com. “In de race hadden we opnieuw een motorprobleem bij Yuki. De motor wordt nog onderzocht en we moeten exact weten wat er is gebeurd. Daar zijn we nog mee bezig, maar het was onmogelijk om met dat probleem deel te nemen aan de race. We beginnen hier weer vanaf nul, maar we denken dat we er nu meer over weten.”

De krachtbron die Tsunoda in Saudi-Arabië gebruikte, is na de problemen in de aanloop naar de race naar verluidt niet meer bruikbaar. Aangezien coureurs dit seizoen drie verbrandingsmotoren mogen gebruiken, lijkt Tsunoda later dit jaar dus tegen een gridstraf aan te gaan lopen. Dat geldt ook voor teamgenoot Gasly, die na de race in Bahrein al een motorwissel doorvoerde. “Het is niet zo mooi. De auto laat heel behoorlijke snelheid zien, maar we hebben door verschillende problemen nog niet met twee auto’s de finish gehaald”, erkent Egginton. “Het is pech dat deze dingen soms gebeuren. We moeten het nu allemaal samen laten komen, de problemen de baas worden en zien waar we hierna heen gaan.”