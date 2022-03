Darmproblemen voor Gasly in Jeddah: "Had gevoel dat ik stierf"

AlphaTauri had alleen Pierre Gasly aan de start staan voor de Grand Prix van Saudi-Arabië. Teamgenoot Yuki Tsunoda haalde de startopstelling niet vanwege een probleem met de Red Bull Powertrains-motor. Hoewel Gasly dus wel in de punten eindigde, voelde de Fransman zich niet lekker in de slotfase van de race. "De laatste vijftien rondjes waren de meest pijnlijke uit mijn carrière", liet de AlphaTauri-coureur na de finish weten. "Ik weet niet wat er met mijn darmen gebeurde, maar ik stierf in de auto. Ik schreeuwde van de pijn en was heel blij toen ik als achtste over de finish kwam en de race erop zat. Ik had enorm last van mijn buik bij het aanremmen en bij elke linkerbocht. Ik had het gevoel dat iemand mij in me buik stak. Het was niet leuk, ik had de meeste pijn aan mijn rechterzijde."

Dat Gasly uiteindelijk de finish haalde werd dan ook als heroïsch beschouwd. "De laatste vijf ronden stonden in het teken van overleven. Ik telde deze af", vervolgde hij, al waren buikproblemen niet het enige waar Gasly tegenaan liep in Jeddah. Door het ongeval van Williams-coureur Nicholas Latifi kwam de safety car de baan op. Maar het einde van de neutralisatie kwam voor de man uit Rouen op een ongunstig moment, namelijk kort na zijn bandenwissel. "Dat was een zeer ongelukkige timing, we vielen daardoor terug naar de veertiende stek", aldus Gasly, die daarvoor tiende lag. Uiteindelijk vocht hij zich naar de achtste plek terug. "Daar was ik dan ook heel blij mee."

Ook teambaas Franz Tost was in zijn nopjes met het resultaat van zijn pupil, maar blijft realistisch. "We moeten qua tempo nog verbeteren, daarmee zitten we nog niet op het gewenste niveau", zei de Oostenrijker tegen de pers. "De achtste plek was dan ook het maximale."