Problemen blijven AlphaTauri teisteren met uitvalbeurt Tsunoda

De problemen bij Yuki Tsunoda begonnen al in de kwalificatie, waarin hij vanwege een probleem het watersysteem geen tijd kon neerzetten. Dit betekende dat de Japanner de race op het Jeddah Corniche Circuit achteraan zou aanvangen, maar ook dat ging uiteindelijk niet door. Op weg naar de grid meldde Tsunoda dat de Red Bull Powertrains-krachtbron geen vermogen meer leverde. Hij parkeerde de AT03 naast de baan. Na wat communicatie met het team, riep zijn engineer dat de Grand Prix er voortijdig op zat. Achteraf bleek een probleem met de oliedruk de boosdoener. Een frustrerend moment voor AlphaTauri, dit is namelijk de tweede uitvalbeurt in twee races. Een lichtpuntje: teamgenoot Pierre Gasly finishte als achtste in Saudi-Arabië.

Tsunoda blikt terug op een frustrerend weekend vol met betrouwbaarheidsproblemen. "Ik had wel een goed tempo van ons verwacht, helemaal als je ziet hoe Pierre het heeft gedaan. Hij haalde Q3 en reed vervolgens een sterke race. Het is ontzettend balen", zegt Tsunoda, die weet hoe kostbaar zijn uitvalbeurt was. "Het zit ontzettend dicht bij elkaar in de middenmoot, dus elk punt telt. Dat is wel wat we hebben verloren vandaag." De Japanse AlphaTauri-coureur blijft echter realistisch. "Dit soort dingen gebeurt. Hopelijk kom ik sterker terug in Australië."

Felicitaties aan Max Verstappen

En de volgende race die in Melbourne plaatsvindt, is over twee weken. AlphaTauri heeft dus iets minder dan veertien dagen om het probleem van Tsunoda te analyseren. Ondanks de sterk race van Gasly, liet de Fransman in de slotfase wel weten zich niet zo lekker te voelen. De Italiaanse formatie vertrekt met gemengde gevoelens richting Australië, desondanks genoot teambaas Franz Tost wel van het gevecht tussen Max Verstappen en Charles Leclerc.

"Ik wil Red Bull Racing en Verstappen feliciteren met deze prachtige overwinning. Het gevecht tussen hem en Leclerc was geweldig om te zien", aldus de Oostenrijker. "Ik wil ook de organisatie van de GP bedanken. De sfeer was uitstekend en ik denk dat de fans zich ook vermaakt hebben. Ik kijk ernaar uit om hier weer terug te komen."