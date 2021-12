Mol en Plooij blijven bij Ziggo Sport voor Formule 1

Grand Prix Radio is al jarenlang een hobbyproject van Olav Mol en die website heeft sinds enkele jaren ook de radiorechten van de Formule 1 in Nederland. Het commentaar dat Mol deed tijdens de uitzendingen van Ziggo Sport was daardoor ook te horen op de radiozender. Dat zal ook volgend jaar weer het geval zijn, werd zaterdag duidelijk. Mol gaat daarnaast aan de slag voor Ziggo Sport. De sportzender is weliswaar de rechten kwijt voor het liveverslag van de Formule 1-races, maar heeft wel net als de NOS een sublicentie. Daardoor mag Ziggo ook in 2022 de samenvattingen van de races uitzenden.

Ziggo Sport gaat in 2022 ook door met het Formule 1 Café, dat vanaf dan als Race Café in de programmering te vinden zal zijn. Mol zal ook daar regelmatig aanschuiven, werd bekendgemaakt op zijn website. Ook Jack Plooij en Rob van Gameren blijven bij Ziggo Sport, zo liet de sportzender middels een persbericht weten. Mol verklaarde: “Ziggo Sport is de laatste jaren gegroeid tot de meest complete race-zender van Nederland. Ook al is de invulling wat betreft de Formule 1 nu anders geworden, wij zien nog legio mogelijkheden om Ziggo Sport en alle kijkers van veel inside informatie te voorzien. We doen dit werk al jarenlang met groot plezier en zijn ook zeker van plan om dat nog lang te doen.”

Eerder op de dag maakte ook Rick Winkelman bekend dat hij in 2022 bij Ziggo Sport blijft. De verslaggever doet nu voor Ziggo Sport het commentaar tijdens de Formule 1-trainingen. “Als antwoord op alle vragen, ik heb een aantal weken geleden afgesproken dat ik bij Ziggo Sport blijft”, schreef Winkelman op Twitter. “Ik heb het bij Ziggo Sport enorm naar mijn zin, met fijne collega’s, top autosport, MotoGP en geweldige toekomstplannen.”

De MotoGP is vanaf volgend seizoen het paradepaardje van de motorsportverslaggeving bij Ziggo Sport. De sportzender heeft de rechten van de Grand Prix-racerij overgenomen van Eurosport. Over de verdere invulling van de MotoGP-programma’s van Ziggo zijn nog geen mededelingen gedaan.