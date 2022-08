Hoewel de Grand Prix van België niet de boeken ingaat als de meest spectaculaire race ooit, is het wel een historische geworden. Zelden zie je een Formule 1-coureur zo domineren als dat Max Verstappen op Spa-Francorchamps deed. In de kwalificatie zette hij met slechts een enkele run Carlos Sainz op zes tienden seconde achterstand, terwijl teamgenoot Sergio Perez in dezelfde RB18 acht tienden van een seconde moest toegeven op de pole tijd. "Verstappen heeft het hele weekend een snaarstrakke performance geleverd", opent Mika Hakkinen in zijn column bij Unibet. "Zijn pace in de trainingen was goed, maar in de kwalificatie was hij echt van een ander niveau. De voorsprong op de nummer twee en zijn ploegmaat liet een geweldige dominantie zien."

Door een tactische motorwissel ving de regerend wereldkampioen de Belgische Grand Prix vanaf de veertiende positie aan. Voorafgaand liet Verstappen zelf weten op het podium te mikken, maar dat een overwinning lastig zou worden. Kort na het doven de rode lichten sneed hij als een warm mes door de boter. "Hij deed dit zo snel", vervolgt de wereldkampioen van 1998 en 1999. "In de achtste ronde lag hij al in de top-drie en in ronde twaalf aan de leiding. Spa maakt het met een snellere auto wel iets eenvoudiger om in te halen, helemaal op het lange rechte stuk richting Les Combes, maar het blijft wel zaak dat je de auto op de juiste manier positioneert. Verstappen was in perfect control."

En terwijl Verstappen 26 punten bijschreef, liet Ferrari het met Charles Leclerc liggen. De Monegask startte de race één plekje achter de Nederlander, maar kende de nodige pech in de beginfase doordat een tear-off - die van Verstappen - in de remkoeling klem zat. Na een late pitstop ontving hij vanwege een snelheidsovertreding in de pitlane ook nog eens tijdstraf, waardoor Leclerc als zesde finishte. Het gat naar de Monegask op P3 is inmiddels opgelopen tot 98 punten. "Momenteel is het lastig voor te stellen dat Leclerc Verstappen nog kan uitdagen voor de titel. Er zijn nog maar acht races en Max heeft 93 punten voorsprong [op Perez]", gaat Hakkinen verder. "De RB18 lijkt sneller. Daarnaast is Ferrari simpelweg niet consistent genoeg. Er mist vertrouwen. Ik verwacht wel dat Leclerc nog races gaat winnen, maar ik denk niet dat hij Verstappen van de titel kan afhouden."

