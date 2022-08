Binotto stellig: "Late pitstop Leclerc was de juiste beslissing"

Charles Leclerc kreeg kort na de finish van de Grand Prix van België een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek. Deze ontving hij vanwege een snelheidsovertreding in de pitstraat. De straf wierp de Monegask terug naar de zesde plek, achter Fernando Alonso. Ferrari haalde Leclerc naar binnen om het extra puntje dat te verdienen is met de snelste ronde van Max Verstappen af te snoepen, dat lukte niet. Leclerc nam de schuld van de snelheidsovertreding op zich, maar Ferrari-teambaas Mattia Binotto onthulde dat een beschadigde sensor de boosdoener was. Deze ging kapot nadat in het begin van de race een tear-off in de rechter brake duct terechtkwam. Ironisch genoeg bleek dat de tear-off van Verstappen.

"Het was echt op het randje", antwoordt Binotto gevraagd naar de beslissing om Leclerc zo laat nog naar binnen te halen tegen Motorsport.com. "We konden niet de sensoren gebruiken die normaal gesproken de snelheid meten. Deze waren beschadigd door de oververhitting aan de rechtervoorzijde door de tear-off van Max. Ons andere systeem was schijnbaar niet accuraat genoeg. Het was een ongelukkige situatie. Het was niet zo dat we lef toonden door nog een keer te pitten omdat de omstandigheden ideaal waren."

Leclerc reed één kilometer per uur te hard door de pitlane, waar een limiet geldt van 80 kilometer per uur. De straf was opnieuw een tegenslag voor Leclerc en Ferrari in hun titeldroom. Deze kreeg al een enorme tik doordat Verstappen vanaf de veertiende plek naar de overwinning reed. De regerend wereldkampioen heeft nu 98 punten voorsprong op Leclerc.

Pitstop de juiste beslissing

Binotto is van mening dat de beslissing om Leclerc nog voor de snelste ronde te laten gaan uiteindelijk de juiste was. "Er was marge naar Fernando", gaat de Italiaan verder. "Ik denk dat het de juiste beslissing was, maar we wisten wel dat het close zou zijn naar Fernando voor die positie. We wisten ook dat er een mogelijkheid was om hem op versere banden weer in te halen. Samen met DRS en onze topsnelheid ging dat wel helpen. Nogmaals: het was de juiste beslissing."

Ferarri heeft het dit Formule 1-seizoen al vaker tactisch laten liggen. Tijdens de Belgische GP kreeg Leclerc van zijn engineer meermaals de vraag naar welke banden hij wilde wisselen. Binotto vindt het echter niet nodig om de tactische aanpak van Ferrari te veranderen. "Er is altijd ruimte voor verbetering. Er zijn lessen die je kan leren. We kijken daarnaar en reflecteren. Sommige percepties van buitenaf zijn anders dan de waarheid en realiteit. Ik denk soms dat we geen fouten maken, terwijl dit wel zo wordt gezien. Als ik naar Spa kijk dan was deze stop de juiste. Je moet moedig zijn in de Formule 1."

Video: Ferrari overlegt met Leclerc over strategie