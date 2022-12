De worstelingen van Ferrari zorgden ervoor dat het Italiaanse team in 2022 door Red Bull Racing uiteindelijk op ruime achterstand werd gezet. Dit terwijl de F1-75 vroeg in het jaar nog de sterkste auto van het veld was en Charles Leclerc - ook door pech bij Max Verstappen - op een bepaald moment met 46 punten voorsprong aan de leiding stond in het kampioenschap. Wat echter volgde was technisch malheur, tactische missers en soms ook fouten van de rijders zelf. Door de situatie heeft Mattia Binoto besloten om zijn functie als chef neer te leggen en Ferrari eind dit jaar te verlaten.

Er lijkt echter meer te spelen in Maranello. Naar verluidt zou Ferrari-president John Elkann niet goed met de Italiaan overweg kunnen en is er een conflict geweest tussen Leclerc en Binotto, waardoor de Italiaan zelf zijn ontslag indiende. Er doen geruchten de ronde dat de Monegask graag wilde dat Binotto zou vertrekken. "Ik weet het niet hoor", zegt voormalig wereldkampioen Mika Hakkinen tegen Sky Sports. "Toen ik nog racete was het niet de vraag of je iemand mocht, maar was het de vraag hoe goed, toegewijd en intelligent iemand was. Dat is het belangrijkste. Het gaat er dus niet om of je iemand aardig vindt of niet. Dat heeft geen invloed op het succes."

De titelwinnaar van 1998 en 1999 stipt aan dat samenwerken als team van essentieel belang is: "En je moet goed omgaan met het talent, de kennis en toewijding van mensen", vervolgt de Fin. "Dus ik vraag me af of dit verhaal wel klopt. Het is erg jammer om Binotto te zien vertrekken. Het is een geweldige vent met een prachtige persoonlijkheid!"