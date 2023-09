Mick Schumacher gelinkt aan overstap naar WEC-team Alpine

Na Zhou Guanyu door Alfa Romeo bevestigd is voor 2024, zijn er nog maar een beperkt aantal stoeltjes beschikbaar. Zo heeft AlphaTauri officieel nog geen coureurs vastgelegd voor volgend jaar en moet Logan Sargeant vrezen dat zijn Williams-zitje volgend jaar naar een ander gaat. Mick Schumacher hoopt ook volgend jaar op de grid te verschijnen, al is de kans klein dat er bij AlphaTauri en Williams plek voor hem is. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher heeft volgens Motorsport Aktuell in het geval dat een F1-zitje er niet in zit een ander plan, namelijk een WEC-avontuur bij Alpine.

Momenteel is Schumacher reservecoureur bij Mercedes, nadat hij aan het einde van vorig jaar door Haas aan de kant werd gezet. Vanuit zijn huidige werkgever komen er louter positieve geluiden over zijn prestaties, maar nadat zowel Lewis Hamilton als George Russell zijn contract tot en met 2025 heeft verlengd is de kans klein dat daar een fulltime zitje voor hem beschikbaar komt. Plan B zou dus een overstap naar de endurance-racerij zijn, iets wat Mercedes-teambaas Toto Wolff jammer zou vinden. "Het zou zonde zijn als de Formule 1 Mick zou verliezen", vertelt de Oostenrijker aan de Duitse tak van Sky Sports. Voor Wolff blijft de mogelijkheid open dat Schumacher naast zijn WEC-verplichtingen ook de reserverol bij Mercedes blijft vervullen, mits de nieuwe werkgever van de 24-jarige coureur daar ook mee akkoord gaat. Mocht dat gebeuren, dan zal er een gelijke constructie komen als Stoffel Vandoorne heeft bij Aston Martin. De Belg rijdt namelijk namens Peugeot mee in het World Endurance Championship.

Volgens Motorsport Aktuell heeft Alpine-topman Bruno Famin een tijdje geleden contact opgenomen met het management van Schumacher en komen beide partijen steeds dichter bij een overeenkomst. De coureur zelf zou niet onwelwillend tegenover een avontuur bij Alpine staan om zo ook aan de 24 uur van Le Mans deel te nemen. Sky heeft navraag gedaan bij Schumacher's manager Sabine Kehm, maar zij onthield zich van commentaar.