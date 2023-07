Mercedes met updates naar F1 Silverstone: "We zijn optimistisch"

Mercedes kwam tijdens de Grand Prix van Monaco met een flink aangepakte W14 op de proppen in een poging het gat naar Red Bull Racing te dichten. In Spanje en Canada bereikte het Formule 1-team het podium, al was de achterstand op Max Verstappen beide keren wel behoorlijk. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk kwam Mercedes niet goed uit de verf. George Russell en Lewis Hamilton worstelden met het tempo en kwamen geen enkel moment in de buurt van het ereschavot.

Komend weekend krijgt Mercedes op Silverstone de kans zich te revancheren. De formatie gaat op het circuit in Groot-Brittannië verder met het verfijnen van de onlangs gebrachte upgrades en komt ook nog met een paar nieuwe zaken. "We vinden het fijn meteen weer te kunnen racen na een matig GP-weekend in Oostenrijk", zegt teambaas Toto Wolff. "We scoorden een paar punten, maar hadden niet de snelheid om meer te halen. Achter Red Bull zit het heel dicht bij elkaar. Het fluctueert elk weekend. Soms ligt het aan het type circuit, maar soms ook aan de ontwikkelingen op de grid. In Spielberg zaten we aan de verkeerde kant, maar we krijgen meteen een kans om terug te slaan."

Na het treffen in Stiermarken zat Mercedes niet stil. "Het team heeft flink geanalyseerd en geleerd van de performance. We moeten het resultaat nemen zoals het is en proberen om het opgebouwde momentum, zoals we die hadden in de voorgaande races, weer op te pakken", vervolgt de chef, die bevestigt dat de W14 ook in Silverstone van nieuwe onderdelen wordt voorzien. "Met onder meer upgrades zijn er redenen om optimistisch te zijn. We moeten echter niet op de zaken vooruit lopen. We richten ons op ons werk en proberen nog meer performance uit de auto te halen. Dan zien we daarna wel waar we tijdens het weekend ongeveer staan."

Voor Mercedes is de race op Silverstone een halve thuisrace. De twee fabrieken van de formatie zitten in Groot-Brittannië en natuurlijk komen Hamilton en Russell uit het land. "De Britse Grand Prix is een van de hoogtepunten van het seizoen", gaat Wolff verder. "De sfeer is uniek en de steun van fans ongelooflijk. Onze fabrieken in Brackley en Brixworth liggen om de hoek. Het is een snel en vloeiend circuit. Dit zorgt vaak voor mooie wedstrijden. Hopelijk kunnen we het goed doen."