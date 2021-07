Mercedes toont updates voor Grand Prix van Groot-Brittannië

De laatste overwinning van Mercedes dateert alweer van 9 mei jongstleden, toen Lewis Hamilton de snelste was in de Grand Prix van Spanje. Sindsdien loopt het team uit Brackley behoorlijk achter de feiten - en Red Bull - aan. Met een flink aantal updates hoopt Mercedes komend weekend in Groot-Brittannië het tij te keren.

Mercedes volgt een compleet andere strategie dan Red Bull. Waar de stal van Max Verstappen en Sergio Perez de afgelopen maanden race na race verbeteringen aan de RB16B aanbracht, daar is Mercedes een stuk behoudender geweest. Tot nu toe heeft het alleen kleine aanpassingen gedaan aan de vloer en diffuser, maar op Silverstone staat dan eindelijk een groot pakket aan (mogelijk laatste) updates klaar.

Hoewel de aanpassingen visueel niet erg in het oog springen, kunnen ze wel degelijk een rol spelen bij het beter beheersen van de luchtstroom rond de W12. De bargeboards en de deflectors voor de sidepods zijn aangepast zodat ze beter met elkaar samenwerken, en de boomerang-vleugel is nu opgedeeld in verschillende lagen. In het verlengde van deze wijzigingen heeft het ontwerpteam ook het gebied vlak achter en onder de sidepods geoptimaliseerd: tussen de rand van de vloer en de sidepod zijn nu vier naar buiten gerichte vinnen te vinden. Verder is de golvende rand van de vloer aangepast: die telt nu nog maar één enkele knik.

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn blij met de aanpassingen, maar verwachten niet dat die het tij drastisch doen keren. “Er is veel veranderd aan de auto, maar het is geen enorme update als je kijkt naar het gat [naar Red Bull],” constateerde Hamilton. “Maar het helpt zeker om het gat sneller te dichten.” Op de vraag hoeveel tijd Mercedes met de updates hoopt te winnen, zegt Bottas. “Ik kan niet direct een getal noemen. Het is niets groots, maar het is ook niets kleins. We zullen zien, op vrijdag al, wanneer we erachter komen hoe snel de auto's zijn over een enkel rondje.”