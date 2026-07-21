Mercedes staat nu open voor teamorders – maar anders dan je denkt

Mercedes zou teamorders kunnen afdwingen als Kimi Antonelli en George Russell door hun wiel-aan-wielgevecht de zege dreigen te verliezen, verklaarde Formule 1-teambaas Toto Wolff.

De Silver Arrows boekten hun achtste overwinning van 2026 toen Antonelli zondag de Grand Prix van België won, maar Wolff heeft eerder duidelijk gemaakt dat hij er niet blij mee was dat het team bij twee gelegenheden het onderspit delfde tegen Ferrari.

De Oostenrijker was vooral geërgerd door de race in Barcelona, waar Russell en Antonelli zes ronden lang om de leiding vochten. Daardoor werden ze undercut door Lewis Hamilton, die op frissere banden in die zes ronden 13 seconden goedmaakte op de Italiaan.

De context van de titelstrijd – met Antonelli’s voorsprong op Russell opgelopen tot 50 punten en Ferrari als geloofwaardige titelkandidaat – bracht een journalist ertoe Wolff, tijdens zijn mediasessie na de race bij de Grand Prix van België, te vragen of het tijd was om Antonelli als kopman van het team af te schermen en Russell te vragen plaats te maken voor zijn teamgenoot wanneer hij voor hem rijdt.

Wolff weigerde, niet verrassend, om Russell in zo’n vroeg stadium van het seizoen tot tweede rijder te maken – na de ronde van dit weekend op de Hungaroring zijn we halverwege – zeker omdat de titelkansen van de Brit nog springlevend zijn.

De teambaas maakte echter wel duidelijk dat Mercedes zich niet kon veroorloven om een scenario zoals in Barcelona nog eens te laten gebeuren.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“De soort missie die we ons voor vandaag hebben gesteld, is dat we geen tijd aan elkaar gaan verliezen,” antwoordde hij. “We willen geen jojo-effect en dan een Ferrari of een Red Bull in onze nek hebben hijgen en een overwinning verliezen, zoals in Barcelona gebeurde. Weet je, zonder de DNF had Kimi de race gewonnen.

“Sinds Barcelona zouden we in elk geval altijd de voorkeur geven aan de racezege. En als dat betekende dat Kimi of George vooraan lag, dan is dat wat we zouden doen.

“Weet je, dit is net zo goed een constructeurskampioenschap als een rijderskampioenschap. We zouden nooit een overwinning van een van de coureurs afnemen. Dus als George vooraan ligt, ook al staat hij achter in het kampioenschap, in die fase van het seizoen zouden we dat niet doen.”

Russell hield eerder vol dat hij en Antonelli te vertrouwen waren om wiel aan wiel te gaan zonder elkaar te raken, na hun gevecht in Montreal, maar veranderde vervolgens van standpunt door hun Catalaanse tegenvaller.

“Ik denk dat het duidelijk is dat de zege voor het team de prioriteit heeft,” zei hij. “Het maakt niet uit welke coureur.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Je zag in Canada dat Kimi en ik heel hard vochten, maar we reden weg bij de rest, dus de zege voor het team kwam niet in gevaar.

“Maar dan kijk je naar Barcelona en ineens heb je een andere coureur die in het gevecht zit. En oké, Lewis had de safety car, dat hielp enorm. Zonder de safety car, weet je, verloren Kimi en ik samen tijd en dat zou Ferrari de kans hebben gegeven om te winnen.

“En dat is het moment waarop, weet je, we als teamgenoten slim moeten zijn en het is heel duidelijk, weet je, het team wil de race winnen. Het maakt niet uit of ik het ben of Kimi.”