Waarom Kimi Antonelli volgens Toto Wolff nu zo’n goede F1-coureur is
Alweer een overwinning op Spa-Francorchamps heeft Antonelli’s voorsprong in het rijderskampioenschap vergroot, een jaar na zijn zwaarste weekend in F1 – het perfecte moment voor hem en Mercedes-teambaas Wolff om erop terug te blikken
Wat een verschil een jaar maakt. Twaalf maanden geleden op Spa-Francorchamps had een betraande Kimi Antonelli moeite om zijn kalmte te bewaren in de media pen, tijdens een beproeving van een sprintweekend waarin hij twee keer in Q1 strandde en beide races ver buiten de punten eindigde.
Nu is Antonelli de op één na succesvolste Italiaanse coureur in de geschiedenis van de Formule 1, nadat hij zondag de Grand Prix van België won – en daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap vergrootte tot 45 punten op nieuwe nummer twee Lewis Hamilton, met teamgenoot George Russell nog eens vijf punten daarachter na diens uitvalbeurt in de eerste ronde.
Het contrast kan nauwelijks groter zijn tussen de foutgevoelige 18-jarige rookie op wie Mercedes vorig jaar gokte en de 19-jarige uitblinker die we dit seizoen hebben gezien. Volgens teambaas Toto Wolff komt dit door de onschatbare ervaring die hij in 2025 heeft opgedaan, evenals Antonelli’s verstandige mindset in en buiten de auto.
“We zijn allemaal verrast,” gaf Wolff toe na Antonelli’s zesde zege uit zijn carrière – ook zijn zesde in 2026.
“Ik denk dat het eerste seizoen verliep zoals verwacht. Geweldige momenten waarop zijn talent doorschemerde, en momenten die heel moeilijk waren – je weet wel, de lange periode met het uitblijven van resultaten midden in het seizoen – zoals verwacht. En daarna, na de winter, ook zoals verwacht, kende hij de omgeving, kende hij de druk, kende hij de eisen van het team op technisch vlak, op marketingvlak, en kende hij de circuits waar we zouden gaan racen.
“Maar wat niet werd verwacht, is de sereniteit en structuur die hij in zijn aanpak bracht. Bij Kimi zag je, of de sessie nu goed of slecht was, geen verschil in emoties tijdens de debrief. Het is absoluut transactioneel. Wat is het probleem? Hoe lossen we het op? Hoe gaan we verder? En dat is nieuw. En ik denk dat dat de reden is waarom, weet je, het bijna zo is dat wanneer hij wint, je die absolute opwinding die een 19-jarige bijna zou hebben niet ziet.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“En tegelijkertijd, [wanneer] hij er niet in slaagt resultaten te leveren... In Barcelona, toen we de auto-uitval hadden, of zelfs op Silverstone, komt hij terug naar binnen en was hij degene die tegen het team zei: ‘Nou, dit is een mechanische sport, deze dingen kunnen gebeuren’ – 19 jaar oud! Dat is heel, heel indrukwekkend om te zien. En ik denk dat deze mindset en deze houding waarschijnlijk een van de belangrijkste drijfveren is geweest waardoor het talent zo vroeg in zijn carrière kon schitteren.”
Intussen werd Antonelli ook gevraagd of hij zich 12 maanden eerder, tijdens dat pijnlijke Spa-weekend, zo’n succes had kunnen voorstellen.
“Nee, absoluut niet,” antwoordde de Italiaan. “Vorig jaar bereikte ik hier waarschijnlijk het dieptepunt, dus het was mentaal een heel moeilijk weekend voor me. Maar dit jaar was het absoluut een stuk beter. Als je het me vorig jaar op dit moment had gevraagd, had ik waarschijnlijk nee gezegd.”
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Waarom Kimi Antonelli volgens Toto Wolff nu zo’n goede F1-coureur is
McLaren: Norris had pure snelheid voor P2 in GP van België
Wat Mercedes’ vloer onthult na de uitvalbeurt van George Russell in de GP van België
"Het is waardeloos" – Piastri stelt dat F1-grid in 2026 deels wordt bepaald door computers
"Kimi mag me een etentje trakteren": Bottas grapt over rol in zege Antonelli in GP van België
Column: Wie het best heeft geslapen na de F1 Grand Prix van België
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België
Wolff erkent sterkste F1-motor voor Mercedes, Red Bull is het eens
Ferrari heeft kritiek op de "mega-strenge" straf voor Lewis Hamilton tijdens de F1-GP van België
Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België
"Een schok voor het systeem" – Waarom F1-teams het ergste vrezen met de 2026-auto’s op Spa
Interview: Colapinto openhartig over 'schokkende' F1-ervaring en lastigste moment uit carrière
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties