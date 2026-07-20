Waarom Kimi Antonelli volgens Toto Wolff nu zo’n goede F1-coureur is

Wat een verschil een jaar maakt. Twaalf maanden geleden op Spa-Francorchamps had een betraande Kimi Antonelli moeite om zijn kalmte te bewaren in de media pen, tijdens een beproeving van een sprintweekend waarin hij twee keer in Q1 strandde en beide races ver buiten de punten eindigde.

Nu is Antonelli de op één na succesvolste Italiaanse coureur in de geschiedenis van de Formule 1, nadat hij zondag de Grand Prix van België won – en daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap vergrootte tot 45 punten op nieuwe nummer twee Lewis Hamilton, met teamgenoot George Russell nog eens vijf punten daarachter na diens uitvalbeurt in de eerste ronde.

Het contrast kan nauwelijks groter zijn tussen de foutgevoelige 18-jarige rookie op wie Mercedes vorig jaar gokte en de 19-jarige uitblinker die we dit seizoen hebben gezien. Volgens teambaas Toto Wolff komt dit door de onschatbare ervaring die hij in 2025 heeft opgedaan, evenals Antonelli’s verstandige mindset in en buiten de auto.

“We zijn allemaal verrast,” gaf Wolff toe na Antonelli’s zesde zege uit zijn carrière – ook zijn zesde in 2026.

“Ik denk dat het eerste seizoen verliep zoals verwacht. Geweldige momenten waarop zijn talent doorschemerde, en momenten die heel moeilijk waren – je weet wel, de lange periode met het uitblijven van resultaten midden in het seizoen – zoals verwacht. En daarna, na de winter, ook zoals verwacht, kende hij de omgeving, kende hij de druk, kende hij de eisen van het team op technisch vlak, op marketingvlak, en kende hij de circuits waar we zouden gaan racen.

“Maar wat niet werd verwacht, is de sereniteit en structuur die hij in zijn aanpak bracht. Bij Kimi zag je, of de sessie nu goed of slecht was, geen verschil in emoties tijdens de debrief. Het is absoluut transactioneel. Wat is het probleem? Hoe lossen we het op? Hoe gaan we verder? En dat is nieuw. En ik denk dat dat de reden is waarom, weet je, het bijna zo is dat wanneer hij wint, je die absolute opwinding die een 19-jarige bijna zou hebben niet ziet.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“En tegelijkertijd, [wanneer] hij er niet in slaagt resultaten te leveren... In Barcelona, toen we de auto-uitval hadden, of zelfs op Silverstone, komt hij terug naar binnen en was hij degene die tegen het team zei: ‘Nou, dit is een mechanische sport, deze dingen kunnen gebeuren’ – 19 jaar oud! Dat is heel, heel indrukwekkend om te zien. En ik denk dat deze mindset en deze houding waarschijnlijk een van de belangrijkste drijfveren is geweest waardoor het talent zo vroeg in zijn carrière kon schitteren.”

Intussen werd Antonelli ook gevraagd of hij zich 12 maanden eerder, tijdens dat pijnlijke Spa-weekend, zo’n succes had kunnen voorstellen.

“Nee, absoluut niet,” antwoordde de Italiaan. “Vorig jaar bereikte ik hier waarschijnlijk het dieptepunt, dus het was mentaal een heel moeilijk weekend voor me. Maar dit jaar was het absoluut een stuk beter. Als je het me vorig jaar op dit moment had gevraagd, had ik waarschijnlijk nee gezegd.”

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