Nadat Mercedes het in 2022 al lastig had met de W13, heeft het team voor de W14 aanvankelijk vastgehouden aan het unieke 'zero pod'-ontwerp. Wel gaf teambaas Toto Wolff al bij de onthulling van de auto toe dat er gewerkt wordt aan een nieuw ontwerp voor de sidepods, waarbij de renstal af gaat stappen van de filosofie met zo klein mogelijke sidepods. Tijdens de Grand Prix van Bahrein werd duidelijk dat de achterstand op Red Bull Racing deze winter niet kleiner, maar eerder een stuk groter is geworden. Wolff was na afloop van de kwalificatie al kritisch over het concept van de W14, waarmee hij de deur naar fikse wijzigingen opende.

Daar is het team volgens trackside engineering director Andrew Shovlin inmiddels mee bezig, waarbij verder wordt gekeken dan alleen de sidepods. "Men heeft de neiging gehad om het woord concept te gebruiken, terwijl zij het ontwerp van de sidepods bedoelden", vertelde Shovlin in een video van Mercedes. "Gezien het gat naar het front gaan we natuurlijk kijken naar grotere en radicalere veranderingen. Het heeft echter tijd nodig om deze veranderingen in de windtunnel in een snellere oplossing om te vormen, dat lukt niet van de ene op de andere dag. Je moet behoorlijk wat ontwikkelen als je op dat vlak zo'n grote verandering wil doorvoeren. Natuurlijk kijken we naar waar we de auto kunnen verbeteren en naar de ontwikkelingspotentie. In de komende races komen er zichtbare veranderingen op de auto."

Bandenmanagement vergroot problemen qua race pace

Shovlin beseft dat Mercedes het nodige werk te verzetten heeft. Vooral het verbeteren van het bandenmanagement speelt daarin een sleutelrol. Het rubber wordt aangedragen als de reden dat de achterstand qua race pace groter is dan in de kwalificatie. "Er zijn veel dingen die we moeten begrijpen, maar een van de belangrijkste dingen is de slijtage tijdens een langere run. Dat was vorig jaar nog een van onze sterke punten", weet Shovlin. "Er is dus duidelijk iets fout waar we aan moeten werken. Het andere ding is de prestatiekloof ten opzichte van de leiders. De pure snelheid van de auto is niet goed genoeg. We werken momenteel keihard om te achterhalen wat we op de korte en middellange termijn kunnen doen om in een betere positie te belanden."

Ondanks de povere seizoensstart ziet Shovlin motivatie bij het team om de problemen aan te pakken. "We weten dat we een lastige tijd tegemoet gaan, maar we zijn toegewijd om de auto te verbeteren en te proberen weer naar het front te komen", aldus Shovlin, die lovend is over de rol die coureurs Lewis Hamilton en George Russell in dit proces spelen. "Het is fijn om te zien hoe eerlijk iedereen is over de uitdaging die in het verschiet ligt, hoe nederig iedereen is over waar we staan en wat we moeten doen om vooruitgang te boeken en hoe toegewijd iedereen is aan het vinden van oplossingen, want we zijn simpelweg niet blij met onze huidige prestaties. We weten dat het niet goed genoeg is, maar we doen er alles aan om het te verbeteren."

