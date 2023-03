Mercedes trok vorig jaar de aandacht door met een auto met zeer kleine sidepods te komen. Het team beleefde vervolgens een bijzonder moeizame start van het kampioenschap, maar na de zomerstop leek de weg omhoog te zijn gevonden. Voor 2023 besloot Mercedes vast te houden aan het concept met de minimale sidepods in de hoop dat de stijgende lijn die vorig jaar was ingezet, dit jaar kon worden doorgetrokken. Maar na in de kwalificatie in Bahrein niet verder te zijn gekomen dan de zesde en zevende tijd - zowel George Russell als Lewis Hamilton moest zes tienden toegeven op polesitter Max Verstappen - trekt teambaas Toto Wolff zijn conclusies: de auto moet over de kop.

Hamilton liet zich eerder in het weekend al ontvallen dat Mercedes het gat met de voorste teams niet zal dichten met de W14. Op de vraag van Motorsport.com of hij het eens is met zijn coureur, antwoordt Wolff: “Ik denk niet dat dit pakket op termijn competitief zal zijn. We hebben afgelopen winter ons uiterste best gedaan, maar nu is het moment daar om ons te hergroeperen en met de engineers te gaan zitten, die er overigens volledig open in staan. Niets is heilig. We moeten beslissen welke richting we op willen met de ontwikkeling van de auto, zodat we weer kunnen winnen.”

“Het is niet als vorig jaar, dat we regelmatig een podium kunnen meepakken en de boel uiteindelijk wel op orde krijgen”, denkt Wolff, die niet uitsluit dat er races gewonnen kunnen worden met de W14. “Maar we moeten naar de middellange en lange termijn kijken.” De Oostenrijker heeft er met andere woorden weinig fiducie in dat er nog veel verbeterd kan worden aan de auto: het team zit met het huidige concept op een doodlopend spoor.

Mocht het team besluiten om het over een compleet andere boeg te gooien qua auto, dan zal Mercedes het seizoen 2023 nog niet als verloren beschouwen. “We zijn racers. We zullen elke sessie blijven vechten om bovenaan te eindigen. Als je naar de uitslag van vandaag kijkt, dan is dat op dit moment misschien niet mogelijk. Maar ik kijk dan meteen naar wat we kunnen doen voor volgende week. Wat kunnen we nog op de auto brengen? Welke koerswijzigingen kunnen nog worden doorgevoerd? En hoe snel zou dat kunnen, zodat we het tij misschien dit jaar nog kunnen keren? Dit was de eerste van in totaal drieëntwintig kwalificaties. Ik wil het jaar daarom nog niet opgeven, al ben ik realistisch dat de auto behoorlijk moet veranderen.”

Video: Viaplay interviewt Toto Wolff na de kwalificatie in Bahrein