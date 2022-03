Mercedes heeft problemen nog niet opgelost: “Maar balans is beter”

Mercedes lijkt een van de teams te zijn die het hardste getroffen worden door porpoising, het fenomeen waardoor de auto gaat stuiteren door de werking van het grondeffect. Het vinden van een oplossing kan de nodige tijd in beslag nemen en dus hebben Lewis Hamilton en George Russell vrijdag in Jeddah geconcludeerd dat de problemen er nog steeds zijn. “Het was een aardige dag. We hebben nog steeds dezelfde problemen als in de laatste race, maar we werken eraan”, zegt Hamilton over de stand van zaken. Russell echoot die woorden.

Trackside engineering director Andrew Shovlin stelt dat Mercedes in de trainingen het nodige heeft geprobeerd om porpoising tegen te gaan. Dat leverde wisselende resultaten op. “We hebben wat experimenten gedaan om het stuiterprobleem hier te begrijpen. Sommige dingen maakten het slechter, sommige dingen maakten het beter, maar we hebben nog steeds geen oplossing die het probleem helemaal verhelpt”, legt Shovlin uit. Dat moet op zaterdag beter om goed voor de dag te komen in de kwalificatie. “We kunnen dit lichtjes verminderen voor zaterdag, want de coureurs hebben er in enkele bochten last van en dat kost tijd.”

Gat met Ferrari en Red Bull is er nog

Qua porpoising is er dus weinig veranderd bij Mercedes en dat geldt ook voor de positie op de ranglijst. Hamilton en Russell sloten de vrijdag in Jeddah af met de vijfde en zesde tijd, posities die ze van vorige week in Bahrein kennen. “We weten dat we nog altijd veel werk te verzetten hebben om het gat met Red Bull en Ferrari te dichten”, zegt Russell, die erkent dat het in Saudi-Arabië opnieuw draait om punten sprokkelen. “We gaan vechten om onze kansen op punten te maximaliseren en geven alles in de kwalificatie. Er kan hier veel gebeuren, dus het is belangrijk dat we binnen schootsafstand zitten om zoveel mogelijk punten te verzamelen.”

Hamilton reed de vijfde tijd in de tweede training en gaf minder dan een halve seconde toe op snelste man Charles Leclerc. Het Jeddah Corniche Circuit is qua karakter totaal anders dan het circuit in Bahrein, maar volgens de zevenvoudig wereldkampioen speelt dat hem en zijn team niet per se in de kaart. “Het is absoluut iets zwaarder met de snelle bochten, maar de grip op het circuit is goed. We moeten gewoon nog wat snelheid op rechte stukken vinden. We gaan aan de slag en proberen de data te begrijpen, zodat we onszelf in de beste positie brengen voor de kwalificatie.”

Bij Shovlin is er intussen sprake van gematigde tevredenheid na afloop van de vrijdagse actie in Jeddah. Hoewel porpoising nog altijd alom aanwezig is bij de W13, ziet de engineer signalen dat het team ten opzichte van Bahrein op diverse fronten progressie heeft geboekt. “De balans van de auto ziet er beter uit en qua degradatie zijn we blij met wat we hebben gezien”, analyseert hij. “Onze kwalificatieronde heeft nog wat werk nodig, maar we hebben nog een sessie om dat op orde te krijgen. Over het algemeen was het een redelijke dag, al hebben we nog wat werk te doen voordat we Red Bull en Ferrari in de problemen kunnen brengen.”