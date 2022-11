Lewis Hamilton meldde zich tijdens de Grand Prix van Mexico weer serieus aan het front met de derde startplaats en een knappe tweede positie in de race op zondag. Toch liet hij tijdens zowel de kwalificatie als de race doorschemeren dat niet alles koek en ei was in zijn Mercedes W13, want op beide dagen meldde hij problemen met de krachtbron. Zo af en toe leek de power unit niet het vermogen te geven dat Hamilton graag wilde hebben bij het intrappen van het gaspedaal, wat in de kwalificatie en race wat irritatie opleverde bij de zevenvoudig wereldkampioen. Maar wat was er precies mis met de Mercedes-motor?

"Het komt voort uit dat de coureurs het gaspedaal intrapten, terwijl het gevraagde vermogen niet snel genoeg geleverd wordt", legt hoofdstrateeg James Vowles van Mercedes uit over het probleem waar niet alleen Hamilton, maar ook teamgenoot George Russell mee kampte tijdens de GP van Mexico. Hij stelt dat dit probleem vooral in de kwalificatie kan opspelen, omdat coureurs dan sneller op het gaspedaal trappen dan tijdens de race. "Dat kan met de afstelling verbeterd worden en in de race hadden we een punt bereikt dat het niet verkeerd was, want ik denk dat het in de kwalificatie slechter was. Maar toch was het genoeg om een klein prestatieverlies te veroorzaken voor beide coureurs."

Een heel groot probleem was het niet, want zowel Hamilton als Russell wist de race uit te rijden en in de top-vier te eindigen. Maar hoe kan het dat de krachtbron het gevraagde vermogen niet snel genoeg kon leveren? Volgens Vowles ligt de verklaring deels in het feit dat Autodromo Hermanos Rodriguez op 2,2 kilometer boven zeeniveau ligt, terwijl de meeste andere races op zeeniveau worden verreden. "Normaal gesproken programmeer je de motor op basis van de omstandigheden waarin die het meeste gebruikt wordt en dat is op zeeniveau, daar vinden de meeste races plaats. Als je dan ineens op een heel andere hoogte komt, zijn de omstandigheden heel anders. In plaats van een motor die flink getuned is, ben je weer terug in de omstandigheden dat je in korte tijd veel werk te verzetten hebt om deze onregelmatigheden uit de motor te krijgen. Ik weet zeker dat alle teams hier last van hebben en dat wij niet de enigen zijn die hiermee kampen."