Hamilton met motorprobleem naar P3: "Na iedere bocht tijd verloren"

Het Autodromo Hermanos Rodriguez ligt op ruim 2,2 kilometer boven zeeniveau en dat zorgt ervoor dat F1-bolides met minder luchtweerstand te maken hebben. De lucht op het circuit in Mexico-Stad is een stuk ijler dan op de overige circuits die F1 bezoekt en dat lijkt Mercedes goed uit te komen. De W13 lijkt zo nu en dan een parachute achter zich te hebben hangen, maar in Mexico is het verschil qua topsnelheid een stuk kleiner. Meteen zit de renstal er in de kwalificatie dan ook goed bij, want met George Russell en Lewis Hamilton werd beslag gelegd op de tweede en derde plek op de grid. Voor laatstgenoemde verliep de kwalificatie overigens niet geheel probleemloos, zo liet hij na afloop van de sessie optekenen.

"Over het algemeen was het een goede kwalificatie, er waren geen grote problemen. We hadden tegen het einde van Q2 en in Q3 wel een klein probleempje met de motor, dus ik denk absoluut dat we wat hebben laten liggen", vertelt Hamilton, die zijn eerste ronde in Q3 nog geschrapt zag worden wegens het overschrijden van track limits. "Ik heb mijn best gedaan. Ik denk dat het verliezen van mijn eerste ronde ervoor zorgde dat mijn laatste ronde heel lastig werd, ik moet daarbij wat reserve inbouwen om te garanderen dat het een nette ronde was. Tot dat moment was ik echter een tiende sneller. Helaas kon ik niet zo hard pushen als ik had gewild. Desondanks is dit een goed resultaat voor het team en P2 en P3 is geen verkeerde uitgangspositie. Ik hoop dat we het probleem morgen op kunnen lossen."

Hamilton vermoedt probleem met ontsteking

De precieze oorzaak van het motorprobleem bij Hamilton is nog onbekend, al vermoedt de coureur in kwestie zelf dat de ontsteking voor problemen zorgde. Wel weet de zevenvoudig wereldkampioen dat het issue hem behoorlijk wat gekost heeft in de strijd om pole-position. "Het begon in Q2 al op te spelen, maar in Q3 had ik er tijdens iedere run last van. Ik verloor iedere keer bij het uitkomen van bochten wat vermogen, dus ik denk dat we in de meeste bochten best wat tijd hebben verloren, waaronder in de laatste bocht. Het voelde als een probleem met de ontsteking, maar ik ga er meer over horen van het team."

Zelf noemde Hamilton de derde startpositie dus een goede uitgangspositie voor de GP van Mexico. De statistieken bevestigen dat, want tijdens de laatste twee edities van de race - in 2019 en 2021 - ging de coureur die vanaf P3 startte na de eerste bocht aan de leiding. De polesitter is er bovendien al vier edities op rij niet in geslaagd om de race te winnen. Op papier zijn dat goede vooruitzichten voor Hamilton en Mercedes, maar zelf tempert Hamilton voor de camera van Viaplay de verwachtingen voor de start van de race. "Ik weet echt niet of het een voordeel is. Eerlijk gezegd is Red Bull gewoon veel te sterk in een rechte lijn, dus ik betwijfel of het echt een voordeel is. We zullen zien."

Hamilton blikt terug op de kwalificatie in Mexico-Stad