In de voorgaande seizoenen had de Mercedes-krachtbron het lastig in de ijle lucht van Mexico-Stad. Ook dit jaar was het de verwachting dat Red Bull Racing de overhand zou hebben op het Autodromo Hermanos Rodriguez, aangezien de power unit van Honda minder moeite heeft met dergelijke omstandigheden. Dat beeld leek te worden bevestigd in de vrije trainingen, maar in de kwalificatie eisten Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton de eerste startrij voor zich op. Max Verstappen en Sergio Perez moesten namens Red Bull genoegen nemen met respectievelijk P3 en P4.

“We hebben het geoptimaliseerd voor dergelijke omstandigheden”, zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff over de power unit van zijn merk. De Oostenrijker vertelt dat je doorgaans wat betreft de prestaties van de motor een compromis probeert te vinden voor de verschillende soorten circuits op de kalender. Het is daarbij wel lastig om rekening te houden met uitzonderingen, zoals de ijle lucht in Mexico, stelt Wolff. “Maar dit is meer een kwestie van tuning. Het is niet dat we de hele motor binnenstebuiten hebben gekeerd. We begrijpen nu beter waarom de motor eerst niet presteerde op grote hoogte.”

Desondanks had Wolff niet verwacht dat Mercedes Red Bull zou verslaan in de kwalificatie in Mexico. “We waren allemaal verrast”, reageert hij. “Het leek vrij duidelijk dat Max de pole ging pakken en dat wij met Perez gingen strijden om de andere posities. Maar in de kwalificatie kwam het naar ons toe. Op de mediums waren we sneller dan Red Bull en op geen enkel moment in Q3 hadden zij de overhand.”

De laatste poging van Verstappen en Perez in Q3 leverde hen niets op, nadat zij werden verrast door een uitstapje van Yuki Tsunoda, die juist probeerde aan de kant te gaan voor het Red Bull-duo. “Maar volgens mij waren zij ook in de laatste ronde langzamer”, aldus Wolff daarover. “Dit is wat de sport voor mij zo fascinerend maakt, dat het pendulum van de ene op de andere sessie zo de andere kant op kan zwaaien. Dat hebben we in Austin in ons nadeel gezien en nu gebeurt het in ons voordeel in Mexico.”

