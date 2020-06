Mercedes-livery “teken dat we samen verandering willen”

Mercedes onthulde maandagmiddag een nieuwe kleurstelling voor het Formule 1-seizoen dat aankomend weekend in Oostenrijk begint. Met de nieuwe kleuren vraagt het team aandacht voor het racismedebat, een onderwerp waar regerend wereldkampioen Hamilton behoorlijk actief bij betrokken is. Hij riep op tot meer diversiteit in de Formule 1 en heeft recent de zogenaamde Hamilton Commissie opgericht om verandering teweeg te brengen.

Hamilton nam initiatief om de verandering bij Mercedes in gang te zetten. "Ik wil mijn dank uitspreken richting Toto en het bestuur van Mercedes voor het feit dat ze geluisterd hebben naar mijn ervaringen op dit gebied. We hebben gesproken en ik ben hier gepassioneerd over. Op deze manier maken we een belangrijk statement dat we streven naar verandering en als bedrijf beter willen worden."

Met de nieuwe livery laat Mercedes zien dat het merk als een blok tegen racisme en discriminatie wil strijden. "Het is belangrijk dat we dit moment gebruiken en ons verdiepen in de verandering op het gebied van gelijkheid en inclusiviteit, als individu maar ook als merk en bedrijf", zei Hamilton. "Ik heb persoonlijk met racisme te maken gehad en heb gezien hoe mijn familie en vrienden er last van hebben, ik spreek vanuit m'n hart als ik streef naar verandering. Toen ik met Toto sprak over mijn voornemen verandering teweeg te brengen, heb ik benadrukt dat het belangrijk was om dat samen te doen."

Mercedes is in de Formule 1 de eerste partij die stelling neemt in het debat. Volgens de Brit is de actie van Mercedes 'groter' dan de sport. "We bouwen aan iets dat groter is dan de sport. Als wij de voorlopers kunnen zijn op het gebied van diversiteit in ons vak, geeft dat een sterk signaal af. Het geeft anderen het vertrouwen een dialoog te beginnen hoe ze verandering teweeg kunnen brengen."

De Duitse formatie is al het tweede team dat voor het nieuwe seizoen een aangepaste livery presenteert. Vorige week toonde Williams een nieuwe kleurstelling die nodig was na het plotselinge vertrek van titelsponsor RoKIT.