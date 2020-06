Williams toont nieuwe livery voor F1-seizoen na breuk met sponsor

Dat er in juni nog een compleet nieuwe livery voor het F1-seizoen wordt aangekondigd, is op z'n minst opmerkelijk te noemen. Het hangt in het geval van Williams met meerdere facetten samen. Allereerst de coronacrisis, waardoor het seizoen 2020 nog niet eens in gang is geschoten. Maar de grootste factor is vanzelfsprekend de plotse breuk met titelsponsor ROKiT. Dat merk prijkte immers prominent op de rood-wit-blauwe kleurstelling waar het team in Barcelona nog mee voor de dag kwam.

Eind mei kondigde Williams aan dat de meerjarige sponsordeal met ROKiT per direct was opgezegd. Formeel werd een geen reden gegeven, maar het ligt voor de hand dat niet alle partijen aan de verplichtingen uit het contract hebben voldaan. Het wegvallen van ROKiT betekende niet alleen dat Williams naarstig op zoek moest naar een andere titelsponsor, maar ook dat men terug kon naar de tekentafel voor een nieuwe livery. Het resultaat is op vrijdagochtend gepresenteerd. In deze nieuwe creatie zien we overwegend wit op de bolides van George Russell en Nicholas Latifi, met blauwe en zwarte accenten. Daarbij is ook een prominentere rol weggelegd voor het Canadese voedselconcern Sofina en het wereldwijde technologiebedrijf Acronis.