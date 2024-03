Bij het Formule 1-team van Mercedes zijn er twee verhalen na de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. George Russell is meer dan tevreden over zijn derde tijd, terwijl Lewis Hamilton vooral baalt van zijn negende startpositie. Aan het einde van de representatieve tweede vrije training op donderdag stonden de Mercedessen nog eerste en tweede, maar die lijn werd dus niet doorgetrokken naar de kwalificatie. Toto Wolff denkt wel te weten waardoor dat kwam.

"We hebben de balans van de auto aangepast. De set-up werd daardoor minder agressief", legt de Oostenrijker na een vraag van Motorsport.com uit. "Vooral voor de banden is de afstelling nu minder agressief, wat we hebben gedaan voor de performance in de race. Waarschijnlijk zijn we daar te ver in gegaan, daarom ging het niet zo goed als gisteren. We hadden een auto kunnen hebben waarmee we met Max [Verstappen] hadden kunnen vechten, maar dan hadden we het niet tegen hem kunnen opnemen in de race."

Of de nieuwe set-up zijn vruchten afwerpt, dat weet Wolff nog niet. "Dit is allemaal nog zo nieuw, we gaan zien of de bewuste keuze die we gemaakt hebben een positieve invloed heeft op de raceauto", zegt de Mercedes-topman. "Als dat niet gebeurt, dan leren we weer een les."

Een van de dingen die Mercedes aan de W15 veranderde, was de rijhoogte. "We reden een klein beetje te laag", vertelt Wolff daarover. Het team wilde dus een scenario zoals in Austin vorig jaar voorkomen. Hamilton finishte daar als tweede, maar na onderzoek van de FIA bleek de vloer te ver afgesleten, waarop diskwalificatie volgde. "We hebben daar een klein trauma aan over gehouden. Daarom besloten we de auto iets conservatiever af te stellen."

Wolff looft inzet team

Een jaar geleden stond Mercedes in Bahrein op ruim zes tienden van Verstappen, vrijdag was die achterstand gehalveerd. Wolff stelt dat de inzet van het team daar de oorzaak van is. "Ze stijgen boven zichzelf uit. We hebben de mindset weggegooid van 'we hebben acht keer gewonnen, waarom lukt dat nu niet meer'", vertelt de uit Wenen afkomstige teambaas. "De auto is nu beter dan vorig jaar en ik weet zeker dat we er weer bovenop komen."