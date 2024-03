Na een dramatisch 2023 is voor het Formule 1-team van Mercedes het nieuwe seizoen goed begonnen. Coureur George Russell noteerde een uitstekende derde tijd en het gat met polesitter Max Verstappen is met drie tienden kleiner dan verwacht. Na afloop van de sessie is de Engelsman complimenteus over de teamleden die de goede prestatie mogelijk maakten.

"Het is duidelijk dat iedereen in de fabriek echt geweldig werk heeft geleverd. Lewis [Hamilton] en ik hebben een auto waar we ons veel blijer in voelen", begint een zichtbaar gelukkige Russell. "We hebben nu een basis waar we op voort kunnen bouwen. Uiteindelijk is het wel zo dat we nog wat moeten inhalen. Als we naar de kwalificatieresultaten van de afgelopen twee jaar in Bahrein en naar onze racepace kijken, dan is vanaf P3 starten een goede uitgangspositie." Gezien de resultaten van vorig jaar klopt het dat Russell een stap vooruit ziet, want in 2023 was het gat met Verstappen nog meer dan zes tienden.

Na de wintertests werd al voorspeld dat de racepace van de W15 een stuk beter was dan zijn voorganger, maar dat de snelheid over een rondje nog wat te wensen overliet. Het was daarom best verrassend dat Russell er zo goed bij zat. De Brit ziet dat de derde startplek vooral het resultaat van hard werken is. "We hebben veel coureurs die in de simulator goed werk hebben geleverd en Lewis en ik zijn ook in de simulator geweest. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen", legt de 26-jarige coureur uit. "We gaan morgen zien dat de stap in de performance over een ronde er niet voor gezorgd heeft dat we op race pace wat ingeleverd hebben. Het gaat een spannend gevecht tussen iedereen worden, behalve Max."

Met de laatste opmerking laat Russell zien dat de Grand Prix winnen alleen lukt met een nodige dosis geluk. "Red Bull is nu zo sterk en Max doet het gewoon heel goed. Hij heeft ook nieuwe banden", verklaart de man uit King's Lynn. "Als de kans zich voordoet, dan willen we er voor gaan, maar we denken dat we racen voor de tweede plaats." Tenslotte spreekt de Engelsman wel zijn hoop uit: "Ik hoop dat er wat gekke dingen gaan gebeuren!"