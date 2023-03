Mercedes zet ‘grote stappen’ in fabriek met nieuw concept

Mercedes weet dat het implementeren van een nieuw concept tijd kost, maar volgens teambaas Toto Wolff is het wel nodig om weer vooraan mee te kunnen doen. “Kijkend naar waar we nu staan, dan zetten we relatief grote stappen”, zegt de Oostenrijker over de nieuwe ontwikkelingen in de fabriek. “De stappen die we zien, met R&D en aerodynamica, zijn veel groter dan we lange tijd hebben gehad.”

“We hebben dus wat potentie gevonden, aangezien we nu simpelweg vanuit een ander perspectief naar de zaken kijken. We hebben een ander perspectief, naar aanleiding van de lessen die we hebben geleerd in de test en race in Bahrein. Er was geen stap terug. Integendeel, er waren meteen twee stappen vooruit”, vervolgt Wolff. Hij vertelt dat Mercedes zich vooral focust op de rijhoogte. “Vorig jaar stonden we te laag, dit jaar te hoog. We denken nu te weten waar we moeten zijn. Daarna volgt uiteraard de rest op het gebied van de vloer en het bodywork. Ik wil niet te optimistisch klinken, maar met de bemoedigende dingen zien we nu tenminste wel laaghangend fruit.”

George Russell start in de Grand Prix van Saudi-Arabië als derde, al komt dat mede door de gridstraf voor Charles Leclerc en de technische problemen bij Max Verstappen. Wolff laat zich dus niet misleiden. “We kijken altijd naar de snelsten en dat zijn nu Verstappen en Sergio Perez. Zij zijn te ver weg, dus dat is niet veranderd. Als Max de kwalificatie af had kunnen maken, dan was het gat denk ik zelfs nog groter geweest. Dat hebben we in de lange runs ook gezien.”

“Ik ben dus geen millimeter van gedachten veranderd, ook al staan we nu op P3”, blijft Wolff rustig. “Het verschil is echter dat we het traject nu hebben uitgestippeld. Het gaat dus niet meer om deze ene sessie, die ene kwalificatie of zelfs die ene race. We stormen nu op volle kracht vooruit door dingen te veranderen.”

Video: Russell en Hamilton na de kwalificatie in Jeddah